Microsoft отказывается от старого браузера Edge и борется с использованием Internet Explorer

Сейчас Windows 10 поставляется сразу с 3 браузерами: старым Edge, новым Edge на Chromium и Internet Explorer. Приоритет у нового Edge — его ярлык выводится на рабочем столе. Пользовательские данные переносятся в него автоматически из старого Edge.

В новом языковом пакете, выпущенном для предварительных сборок Windows 10 21H2, Microsoft отказывается от поддержки старого Edge. Похоже, очередное обновление, планируемое на осень 2021 года, сделает его ещё менее функциональным. Microsoft уже подтвердила, что перестанет поддерживать старый Edge в марте этого года. Пользователям рекомендовали перейти на версию браузера, работающую на движке Chromium.

Постепенно уменьшаются и возможности Internet Explorer. Согласно дорожной карте, службы и онлайн-приложения Microsoft 365 перестанут поддерживать IE 11. При их запуске в Internet Explorer пользователи будут перенаправляться в новый Edge. Так уже происходит при попытке открыть YouTube, Twitter, Instagram и ещё около 1000 сайтов.

Источник: Windows Latest