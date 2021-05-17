Microsoft отменила Windows 10X и начала переносить её наработки в Windows 10 Sun Valley

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На прошлой неделе стало известно о закрытии проекта Windows 10X. Якобы Microsoft решила сконцентрироваться на развитии уже существующей Windows 10, не распыляясь на ответвления.

Но, судя по всему, команде разработки было жалко терять тысячи потраченных впустую человекочасов. Решение проблемы было найдено быстро — наработки Windows 10X прямо сейчас переносятся в грядущее крупное обновление для традиционной «десятки», получившее название Sun Valley.

Ориентированный на сенсорное управление «Центр уведомлений»

Так, например, активировав специальные флаги в WindowsShellExperienceHost.exe, можно получить доработанный «Центр уведомлений». Он представляет из себя более ориентированный на управление пальцами вариант.

Пользователи могут «скрывать» панель быстрого доступа к разными функциям, потянув её вниз.

Изменения в UI

Также от Windows 10X «старшая» версия системы получит более округлые и «воздушные» пункты меню и списки.

Такой внешний вид ОС напоминает смесь Android и iOS.

Отметим, что выход Sun Valley ожидается во второй половине 2021 года. Возможно, добавление кусков Windows 10X в Windows 10 может говорить о планах Microsoft в будущем сделать из последней универсальную операционную систему. Именно её можно будет устанавливать как на компьютеры, так и на мобильные устройства.

Источник: Windows Latest