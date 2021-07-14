Microsoft представила новый сервис Windows 365. Он позволяет перенести ОС в облако

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Что случилось

Microsoft на конференции Inspire 2021 представила Windows 365 — облачную службу, которая позволяет организациям использовать Windows 10 или Windows 11 через облако. Windows 365 позволяет перенести ОС в Microsoft Cloud и использовать все файлы с любого устройства.

Новый сервис построен на базе принципа Zero Trust. Информация хранится не на устройстве, а в облаке — это обеспечивает безопасную работу.

С выпуском Windows 365 Microsoft создала целую гибридную категорию — Cloud PC (облачный компьютер). Cloud PC позволяет использовать как преимущества облака, так и возможности устройства.

Теперь ОС можно запустить с любого устройства: начиная Mac, заканчивая Android.

Какие проблемы решает Windows 365

Сотрудникам компании, которая использует Windows 365, теперь удобнее работать удалённо: всё в облаке. Ещё не нужно беспокоится о безопасности данных организации.

Временным сотрудникам станет проще обеспечить защиту личных устройств и передать новое ПО. Это позволяет организации более эффективно масштабироваться.

Компании смогут легко обеспечить сотрудников из творческих, аналитических, инженерных и научных областей, большей вычислительной мощностью и доступом к важным приложениям.

Когда можно будет пользоваться

Облачная Windows станет доступна для корпоративных клиентов со 2 августа 2021 года.

Источник: Microsoft