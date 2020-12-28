Microsoft тестирует улучшенный голосовой набор на Windows 10

Microsoft тестирует улучшенный голосовой набор на Windows 10

Голосом можно будет пользоваться в любом месте операционной системы, где есть текстовое поле с Windows Search API.

В Windows 10 появится переработанный голосовой поиск, который должен улучшить взаимодействие пользователей с приложениями и файлами. Новая функция называется Voice Launcher. Она доступна везде, где в системе предусмотрены поисковые возможности: в «Параметрах», «Проводнике», поисковой строке на панели задач Windows.

Голосовой поиск Windows 10

Новая система голосового поиска умеет расставлять знаки препинания

Сейчас функция тестируется в нескольких регионах:

  • США, Канада, Великобритания, Австралия, Индия — английский язык.
  • Франция и Канада — французский язык.
  • Бразилия — португальский язык.

Поддерживается также испанский, немецкий, итальянский, японский и китайский языки. Планируется, что новый голосовой поиск будет включен в обновление Windows 10, которое выйдет в октябре 2021 года.

Источник: Windows Latest