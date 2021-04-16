Mozilla «убьёт» нативную поддержку FTP в апрельском Firefox 88

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В прошлом году компания Mozilla объявила о намерении отказаться от поддержки FTP. Но также она заявила, что сделает это не ранее окончания пандемии. Видимо, время пришло, ведь уже в грядущем Firefox 88 протокол будет отключён.

Новая версия браузера выйдет уже 19 апреля 2021 года. В ней, при попытке перехода по FTP-ссылке, пользователь будет перенаправлен на стороннее приложение, поддерживающее протокол.

Для компенсации удаления поддержки FTP, протокол был добавлен в список поддерживаемых protocol_handlers для расширений браузера. Это означает, что расширения смогут подталкивать пользователей запускать FTP-приложения для «переваривания» определённых ссылок. Mozilla

Отметим, что отключение протокола началось ещё в феврале с ночного и бета каналов Firefox. В Mozilla заявили, что FTP небезопасный способ передачи данных. И в компании просто не видят никакого смысла отдавать предпочтение ему, а не современному стандарту в лице HTTPS.

Источник: ZDNet