На фоне роста популярности Signal, основные репозитории мессенджера лидируют в «Трендах» GitHub

Несколько дней назад WhatsApp обновил политику конфиденциальности, что привело к различным сдвигам в «мире мессенджеров». Одним из них стал рост популярности Signal, который, в числе прочих, порекомендовал основатель SpaceX и глава Tesla Илон Маск. На фоне происходящего, репозитории мессенджера заняли лидирующие позиции «Трендах» GitHub:

В общей сложности, среди самых популярных проектов платформы оказались все 4 основных репозитория компани: Signal-Server, Signal-Android, Signal-iOS и Signal-Desktop. Это напрямую говорит о заинтересованности сторонних разработчиков в исходниках защищённого мессенджера.

Отметим, что Signal бьёт рекорды практически по всем фронтам на фоне происходящего с WhatsApp. Так, например, за последнюю неделю количество скачиваний приложения увеличилось на 4200%. По всему миру его скачали около 7,5 млн раз, пишет Business Insider.

Что интересно, на момент написания материала часть пользователей жалуется на невозможность зарегистрироваться в Signal на Android. Правда, с подобной проблемой мессенджер сталкивался и раньше, особенно после пиара от Илона Маска — сервера приложения просто не выдержали.

Источник: Тренды GitHub