На смартфоне Microsoft 2015 года запустили 64-битную x86-версию AutoCAD 2021

Разработчик под ником ADeltaX опубликовал в своём Twitter-аккаунте пост. В нём он показал запуск и работу AutoCAD 2021 на смартфоне Microsoft Lumia 950 XL. Отдельное внимание девелопер сакцентировал на том, что итоговая производительность была достигнута только при помощи процессорных мощностей — драйвера для видеоускорителя, используемого в смартфоне, в Windows 10 ARM банально отсутствуют.

Стоит отметить, что это не первый запуск «больших» программ на Lumia 950 XL. Ранее на смартфон уже устанавливали Photoshop. Но тогда речь шла о 32-битной версии приложения, в то время как сейчас удалось запустить именно что 64-разрядный вариант AutoCAD. И чтобы понять, какие возможности это откроет для мобильных девайсов в будущем, достаточно посмотреть на MacBook Pro с ARM-чипом Apple M1 внутри.

Источник: Twitter/ADeltaX