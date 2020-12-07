Nokia возглавит проект по разработке сети 6G для Евросоюза

Nokia совместно с Ericsson, Intel, Siemens и другими компаниями, а также университетами Оулу и Пизы займётся разработкой сети беспроводной связи 6G. Проект получил название Hexa-X. Он запущен при поддержке властей Европейского союза и будет ими же финансироваться.

Проект Hexa-X стартует уже 1 января 2021 года. Его цель — создать сценарии использования 6G и разработать фундаментальные технологии для сети нового поколения. Nokia ожидает, что коммерческий запуск начнётся к 2030 году.

Hexa-X — не единственный проект по развитию 6G. Подобные работы ведутся в Китае, где их финансирует правительство; в США аналогичными исследованиями занимаются Next G Alliance и O-RAN Alliance. Ожидается, что новая технология будет обеспечивать расширенные возможности подключения, в том числе для беспроводного доступа к искусственному интеллекту в режиме реального времени.

Источник: Bloomberg