Павел Дуров анонсировал ТВ-каналы внутри Telegram

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Сегодня команда Telegram выкатила новое обновление, которое добавило в сервис возможность вести голосовые чаты в каналах. После их окончания, беседу можно будет сохранить в виде подкаста.

Вместе с анонсом апдейта, Павел Дуров в своём Telegram-канале также анонсировал появление ещё одной функции в мессенджере. До конца весны у пользователей появится возможность «открывать» собственные ТВ-каналы внутри Telegram.

На данный момент нет точной информации, в каком виде нововведение будет реализовано. Возможно, основатель мессенджера намерен составить конкуренцию Twitch и YouTube.

Сам Дуров также подметил, что с момента релиза последнего крупного обновления Telegram прошло всего лишь 3 недели.

Источник: Telegram-канал Дурова