В IntelliJ IDEA завезли подключение к Docker через SSH и другие нововведения

В IntelliJ IDEA завезли подключение к Docker через SSH и другие нововведения

Новости, 24

В предварительную версию IntelliJ IDEA 2021.2 завезли полезные обновления для Kubernetes и Docker. Об этом JetBrains написала в своём блоге.

Читать полный список обновлений Kunernetes и Docker →

Синхронизация сервисов Docker Compose

Раньше в IDE отображались только запущенные службы. Теперь можно включить синхронизацию сервисов, чтобы все ваши приложения Docker Compose отображались в окне Services. Для этого нужно щелкнуть на значок синхронизации в окне редактора.

Включение синхронизации сервисов

Работа с Docker через SSH

Теперь к Docker можно подключить через SSH и работать с ним, как с локальном установленным Docker.

Чтобы настроить SSH-соединение, перейдите в

Preferences → Settings → Build, Execution, Deployment → Docker, выберите On SSH-machine и введите параметры подключения в появившемся окне. 

Как подключиться к Docker через SSH

Пользовательские пространства имён в Kubernetes 

При работе с кластером Kubernetes доступ к определённым пространствам имён не даёт увидеть список всех пространст имён кластера. 

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Теперь вы можете указать список доступных пространств имён через Preferences → Settings → Tools → Kubernetes. Kubernetes будет использовать их вместо запроса пространств имён из кластера.

Скачать IntelliJ IDEA 2021.2 по программе раннего доступа →

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