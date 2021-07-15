В IntelliJ IDEA завезли подключение к Docker через SSH и другие нововведения

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В предварительную версию IntelliJ IDEA 2021.2 завезли полезные обновления для Kubernetes и Docker. Об этом JetBrains написала в своём блоге.

Читать полный список обновлений Kunernetes и Docker →

Синхронизация сервисов Docker Compose

Раньше в IDE отображались только запущенные службы. Теперь можно включить синхронизацию сервисов, чтобы все ваши приложения Docker Compose отображались в окне Services. Для этого нужно щелкнуть на значок синхронизации в окне редактора.

Работа с Docker через SSH

Теперь к Docker можно подключить через SSH и работать с ним, как с локальном установленным Docker.

Чтобы настроить SSH-соединение, перейдите в

Preferences → Settings → Build, Execution, Deployment → Docker, выберите On SSH-machine и введите параметры подключения в появившемся окне.

Пользовательские пространства имён в Kubernetes

При работе с кластером Kubernetes доступ к определённым пространствам имён не даёт увидеть список всех пространст имён кластера.

Теперь вы можете указать список доступных пространств имён через Preferences → Settings → Tools → Kubernetes. Kubernetes будет использовать их вместо запроса пространств имён из кластера.

Скачать IntelliJ IDEA 2021.2 по программе раннего доступа →