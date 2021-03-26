Появился сервис для быстрого и бесплатного создания своих тем для Visual Studio Code

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Разработчик Майк Тромба (Mike Tromba) представил сервис VS Code Theme Studio. Он позволяет создавать собственные темы для Visual Studio Code в интуитивно понятном веб-интерфейсе. После завершения работы пользователь получает JSON-файл с параметрами темы.

На сайте доступны две опции. Первая — создание темы с нуля. Пользователь указывает, какой тип ему нужен: светлая или тёмная тема. После этого открывается интерфейс визуального редактора, который предлагает 3 вкладки:

Colors — настройка цветовой схемы интерфейса.

Editor — настройка цветовой схемы редактора VS Code.

Syntax — настройка цветовой схемы подсветки синтаксиса.

Вторая опция — форк готового шаблона и его изменение в том же визуальном редакторе.

В планах у разработчика — реализовать автоматическое добавление созданной темы на маркетплейс Visual Studio Code. Сейчас пользователи могут только скачать файл JSON. Публиковать тему на маркетплейсе нужно самостоятельно.

Источник: Product Hunt