Роскомнадзор предложил регистрировать новые аккаунты в соцсетях по паспорту

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Роскомнадзор подготовил проект приказа, который разъясняет принцип работы единой информационной системы по сбору согласий на обработку общедоступных персональных данных. Он предполагает, что операторы данных не могут размещать и распространять опубликованную в интернете информацию о пользователях без их согласия. Это касается в том числе данных из соцсетей, с сайтов объявлений и других открытых источников.

По задумке Роскомнадзора, площадки обязаны обеспечить гражданам возможность выбрать, какие данные можно собирать, обрабатывать и использовать публично. Для этого ведомство предлагает ввести систему сбора согласий. Есть два варианта:

оператор данных организует собственную систему сбора согласий;

оператор данных использует единую информационную систему (ЕИС) Роскомнадзора.

Во втором случае пользователю при регистрации аккаунта придётся внести в специальную форму ФИО, паспортные данные, адрес места жительства, номер телефона, адрес электронной почты. Информация будет проверяться через портал государственных услуг. Кроме того, данные всех зарегистрированных пользователей могут предоставляться «иным госорганам в случаях, определённых федеральными законами».

Собирать согласия планируют только с новых пользователей. Если на сервисе доступны оба способа, гражданин сам решает, какую систему использовать. При этом операторам данных за невыполнение требований может грозить штраф до 100 тысяч рублей.

Источник: Коммерсант