Роскомнадзор предложил регистрировать новые аккаунты в соцсетях по паспорту

Роскомнадзор предложил регистрировать новые аккаунты в соцсетях по паспорту

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Такие требования обсуждаются в рамках новой политики по регулированию персональных данных пользователей.

Роскомнадзор подготовил проект приказа, который разъясняет принцип работы единой информационной системы по сбору согласий на обработку общедоступных персональных данных. Он предполагает, что операторы данных не могут размещать и распространять опубликованную в интернете информацию о пользователях без их согласия. Это касается в том числе данных из соцсетей, с сайтов объявлений и других открытых источников.

По задумке Роскомнадзора, площадки обязаны обеспечить гражданам возможность выбрать, какие данные можно собирать, обрабатывать и использовать публично. Для этого ведомство предлагает ввести систему сбора согласий. Есть два варианта:

  • оператор данных организует собственную систему сбора согласий;
  • оператор данных использует единую информационную систему (ЕИС) Роскомнадзора.

Во втором случае пользователю при регистрации аккаунта придётся внести в специальную форму ФИО, паспортные данные, адрес места жительства, номер телефона, адрес электронной почты. Информация будет проверяться через портал государственных услуг. Кроме того, данные всех зарегистрированных пользователей могут предоставляться «иным госорганам в случаях, определённых федеральными законами».

Собирать согласия планируют только с новых пользователей. Если на сервисе доступны оба способа, гражданин сам решает, какую систему использовать. При этом операторам данных за невыполнение требований может грозить штраф до 100 тысяч рублей.

Источник: Коммерсант