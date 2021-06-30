Россия заняла 2 место по темпам роста количества камер видеонаблюдения

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Количество видеокамер наблюдения в России выросло на 10% за один год. РФ обогнала Великобританию по темпам роста количества камер видеонаблюдения и теперь уступает только Южной Корее — там число устройств за год увеличилось на 30%.

По общему количеству камер видеонаблюдения Россия занимает 3 место, в ней установлено 15,2 миллиона устройств. На второй позиции располагается США с 54,8 миллиона камер, на первой — Китай с 204,7 миллионами.

Высокие темпа роста связаны с видеофиксацией нарушений ПДД, активностью госсектора и развитием таких проектов, как «Безопасный город».

Недавно в Правительстве России обсуждали создание единой системы всех городских камер видеонаблюдения. Такая идея вызывает опасения у специалистов в области информационной безопасности.

Если в базу, где собраны данные со всех 15 миллионов видеокамер, залезут злоумышленники, они смогут детально отследить передвижения любого человека по городу.

Источник: Коммерсант