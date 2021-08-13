Российский разработчик создал программу PlayCover, которая позволяет запускать любые приложения для iOS на M1 Mac   

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Российский разработчик Александр Дорофеев создал программу, которая позволяет запускать приложения и игры для iOS на маках с чипом M1.

Поддержки маков на Intel пока нет, но разработчик обещает завезти.

Вот, как это работает:

В приложениях можно полноценно использовать мышку, клавиатуру и даже подключить контроллер.

Просто зацените демонстрационное видео:

Как установить

Просто соберите последний коммит из репозитория или загрузите последнюю версию со вкладки Releases.

При первом запуске приложение предложит вам установить инструменты Xcode. Они нужны для работы PlayCover, соглашайтесь.

Теперь вы можете просто перетащить любой файл с расширением .ipa из iMazing, M1 Checker или AppDb.

Подождите, пока PlayCover преобразует приложение и запустит его.

Где посмотреть проект

Ссылка на проект на GitHub: