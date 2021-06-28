Сегодня Samsung должна представить Galaxy Watch 4. Что о них известно

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Судя по утечкам, сегодня на виртуальной выставке мобильных технологий Mobile World Congress 2021 покажут новые часы от Samsung — Galaxy Watch Active 4.

Выставка MWC пройдёт сегодня, 28 июня, в 20:15 по московскому времени на YouTube-канале Samsung. На мероприятии компания обещала раскрыть «своё виденье смарт-часов будущего».

Посмотреть трансляцию можно здесь:

Wear OS

Новые часы будут работать на Wear OS — операционной системой, которую Samsung сделала вместе с Google. Её также представят на MWC.

Samsung решила отказаться от своей операционной системы Tizen и объединить её с Google Wear OS. Переход на единую платформу бустанёт «умные часы» Android: разработчики смогут создавать приложения и виджеты для одной ОС, а не метаться между Tizen и Google Wear.

Ключевые особенности Wear OS:

быстрее, чем Google Wear OS;

дольше держит батарею;

поддержка офлайн-загрузки из Spotify и YouTube Music;

встроенное отслеживание активности от FitBit;

встроенные инструменты для создания циферблатов.

Подробнее про Wear OS:

Galaxy Watch Active 4

Новые часы построены на базе 5-нм процессора. Их представят в двух размерах — 40 и 44 мм. На выбор предложат 4 цвета: чёрный, зелёный, серебряный и золотой.

Galaxy Watch 4 защищены от воды: выдержат до 5 атмосфер. Защита от внешний воздействий — MIL-STD 810G. AMOLED-дисплей покрыт закаленным стеклом Gorilla Glass DX+.

Слитые рендеры Galaxy Watch 4:

Источники: 91mobiles, The Verge