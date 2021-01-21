СМИ: Яндекс настаивает на предустановке своих программ в память смартфонов в рамках нового закона

Коммерсантъ опубликовал свежий материал о ситуации вокруг обязательной предустановки российских приложений на продаваемые в России гаджеты. Так, по данным источников издания, производители устройств и разработчики приложений до сих пор не смогли договориться о том, как это будет реализовано.

Создатели смартфонов, со своей стороны, могут предложить три варианта предустановки:

полностью загружать приложение на жесткий диск;

разместить на рабочем столе лишь иконки для скачивания;

добавить окно при активации устройства, с помощью которого пользователь скачает приложения самостоятельно.

При этом сами вендоры пытаются протолкнуть идею с окном выбора.

Но некоторым ИТ-компаниям, среди которых издание выделило Яндекс, такой вариант не нравится. Вместо этого разработчик приложений настаивает на предустановке своих сервисов в память устройств. Причём в случае со смартфонами речь идёт о размещении продуктов Яндекса на главном экране, вместе с решениями Google.

На данный момент ни одна из сторон не дала конкретного комментария касательно того, какой вариант будет предложен самим пользователям. Напомним, что новый закон о предустановке российских приложений на устройства перед продажей в России вступит в силу с 1 апреля 2021 года. Список этих самых приложений, куда вошли и сервисы Яндекса, был утверждён в декабре 2020 года.

Источник: Коммерсантъ