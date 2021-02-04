Создан Telegram-бот, позволяющий звонить с подменой номера и изменением голоса

Специалисты по кибербезопасности компании «СерчИнформ» обнаружили нового бота в Telegram. С его помощью пользователи могут не только менять свой голос при исходящих вызовах, но и подменять свой номер абсолютно любым другим, пишет Коммерсантъ.

Чтобы воспользоваться чат-ботом, сначала надо оплатить услугу. После этого пользователю предложат ввести в специальное поле номер вызываемого абонента и номер, который он должен будет увидеть на экране.

Глава отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд отмечает, что при совершении звонка нет необходимости выходить из Telegram. Это делает возможность звонить с подменой номер ещё более доступной, чем ранее, когда для этого приходилось использовать IP-телефонию.

Эксперт по кибербезопасности из Group-IB Ярослав Каргалев также добавил, что если подменённый номер записан в контактах абонента, он увидит имя контакта, сообщает Forbes. Это может привести к появлению большего числа телефонных мошенников.

Источник: Forbes