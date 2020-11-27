Созданная при участии Facebook криптовалюта Libra может быть выпущена уже в январе 2021 года

На первых порах Libra будет привязана лишь к доллару, сообщает Financial Times со ссылкой сразу на три источника. Все они связаны с проектом, но лишь один из них рассказал о связи Libra с валютами. По его словам, в дальнейшем планируется расширить список валют, к которым будут привязаны новые цифровые деньги от Facebook, добавив в него в том числе и евро.

Ассоциация, курирующая проект Libra, уже разработала собственный криптокошелек Novi. Теперь ей осталось дождаться положительного решения швейцарской службы по надзору Finma относительно новой валюты, после чего и состоится её полноценный запуск.

Источник: Financial Times