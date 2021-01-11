Telegram получит новую веб-версию для Safari на случай удаления приложения из App Store

Павел Дуров опубликовал новое сообщение в своём Telegram-чате. В нём он рассказал о работе команды разработчиков над продвинутой веб-версией мессенджера для Safari. Пользователи смогут использовать её на своих iOS и iPadOS-устройствах в случае, если Apple всё же решит удалить приложение Telegram из App Store.

Дуров заявил, что новая версия мессенджера для браузера Apple будет такой же плавной, как нативное приложение. При этом он всё же отметил, что проект для Safari не сможет сравниться по функциональности со standalone-вариантом для iOS.

В том же посте создатель Telegram в очередной раз сделал выпад в сторону Apple и Google. Дуров снова высказал свои опасения, вызванные дуополией двух ИТ-гигантов, которую он считает даже большей проблемой для свобод, чем Twitter. Правда, в случае с Android, Павел Валерьевич хотя бы признал то, что возможность установки APK-файлов является благом. Именно это он назвал основным доводом в пользу переход на мобильную операционку Google с iOS от Apple.

Источник: Durov’s Chat