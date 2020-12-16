В ретро-консоль SNES добавили трассировку лучей

Разработчик Бен Картер опубликовал на своём сайте Shironeko Labs новый проект — SuperRT. Это аппаратная платформа, которая добавляет в вышедшую в 1990 году консоль SNES поддержку технологии трассировки лучей. То есть то, ради чего современные геймеры покупают видеокарты NVIDIA Ampere, энтузиаст реализовал на консоли 30-летней давности (конечно же с поправкой на поддерживаемую устройством графику).

Внешний картридж, подключаемый к SNES, получил три дополнительных вычислительных ядра. Частота каждого из них 50 МГц — этого более, чем достаточно, чтобы «завести» трассировку.

Итоговое устройство умеет просчитывать и отображать геометрию, цвета, тени, а также отражения около 50 млн «базовых» объектов. К ним относятся такие объекты как сфера, плоскости и трёхмерные объёмы. Дизассемблированный командный буфер, в который чип записывает проделанные вычисления, выглядит следующим образом: