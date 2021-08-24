В России разработали систему скрытого досмотра, которая умеет распознавать эмоции человека с помощью нейронных сетей

Российские разработчики из научно-тематического центра «НИИДАР» представили улучшенную систему скрытого досмотра с функцией распознавания эмоций на выставке «Армия-2021».
Комплекс скрытого досмотра позволяет распознавать запрещённые вещества и опасные предметы, а теперь ещё и потенциально опасных людей. Для этого система будет определять эмоции человека с помощью нейронных сетей.
Система умеет распознавать 5 эмоций: радость, страх, гнев, печаль, удивление. Разработчики заявляют, что по ним можно определить, опасен человек или нет. Как и кто будет это делать — неизвестно.
Система умещается в габариты четырёх пачек сигарет.
В планах — определять подозрительных личностей по походке и микровыражениям лица.
Источник: ТАСС