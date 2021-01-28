В Telegram для iOS появилась функция переноса чатов из WhatsApp и других мессенджеров

Пользователи Telegram для iOS получили обновление 7.4, которое добавило перенос истории чатов из других приложений: WhatsApp, Line и KakaoTalk.
Чтобы перенести переписку из WhatsApp в Telegram:
- Откройте чат, который хотите перенести.
- Свайпните влево и выберите опцию «Экспорт чата».
- Выберите экспорт в Telegram.
- Выберите чат в Telegram для импорта.
Есть несколько условий. Если вы переносите личный чат, то собеседник должен добавить вас в контакты. Для импорта группового чата вы должны быть его администратором. Если группы нет, можно создать новую. Все собеседники также получают доступ к сообщениям, перенесённым из WhatsApp или другого мессенджера.
Пока эта возможность доступна только на iOS, приложение для Android обновление не получило.
Ранее мы уже рассказывали о том, как перенести чаты из WhatsApp в Telegram, используя стороннее приложение TLImporter.
Источники : Известия
iPhones.ru