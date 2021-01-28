В Telegram для iOS появилась функция переноса чатов из WhatsApp и других мессенджеров

Пользователи Telegram для iOS получили обновление 7.4, которое добавило перенос истории чатов из других приложений: WhatsApp, Line и KakaoTalk.

Чтобы перенести переписку из WhatsApp в Telegram:

Откройте чат, который хотите перенести. Свайпните влево и выберите опцию «Экспорт чата». Выберите экспорт в Telegram. Выберите чат в Telegram для импорта.

Есть несколько условий. Если вы переносите личный чат, то собеседник должен добавить вас в контакты. Для импорта группового чата вы должны быть его администратором. Если группы нет, можно создать новую. Все собеседники также получают доступ к сообщениям, перенесённым из WhatsApp или другого мессенджера.

Пока эта возможность доступна только на iOS, приложение для Android обновление не получило.

Ранее мы уже рассказывали о том, как перенести чаты из WhatsApp в Telegram, используя стороннее приложение TLImporter.

Источники : Известия

iPhones.ru