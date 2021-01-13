Видео: нейросеть заменила всех участников «Голубого огонька» на Николаса Кейджа

На YouTube-канале «Батлтоадс Инкорпорейтед» появилось видео с заменой лиц участников «Голубого огонька» на Николаса Кейджа при помощи нейросети. На момент написания материала видеосервис уже удалил ролик из-за жалоб. Но автор ролика опубликовал его повторно в своём Twitter.

В ролике лицо голливудского актёра заменило лица всех основных участников ежегодного мероприятия. Из распознанных нами можем отметить Ефима Шифрина, Игоря Николаева, Николая Баскова и т.д.

Ютуб забанил ролик, в который я вложил кучу времени и сил. Почти 20 минут проклятого контента. Поэтому встречайте начало видео «Голубой огонёк, но все участники это Николас Кейдж» pic.twitter.com/4kugcm2a9f — Андрей Ч. (@andrew_chsh) January 10, 2021

История становится ещё более ироничной, если вспомнить, что актёр в своё время играл одну из главных ролей в фильме «Без лица». Напомним, что по сюжету кинокартины, герой Кейджа менялся лицами с героем Джона Траволты.

Источник: Twitter / andrew_chsh