Видео: нейросеть заменила всех участников «Голубого огонька» на Николаса Кейджа

Видео: нейросеть заменила всех участников «Голубого огонька» на Николаса Кейджа

На наш взгляд, это лучшее, что могло произойти с главной новогодней телепередачей страны.

На YouTube-канале «Батлтоадс Инкорпорейтед» появилось видео с заменой лиц участников «Голубого огонька» на Николаса Кейджа при помощи нейросети. На момент написания материала видеосервис уже удалил ролик из-за жалоб. Но автор ролика опубликовал его повторно в своём Twitter.

В ролике лицо голливудского актёра заменило лица всех основных участников ежегодного мероприятия. Из распознанных нами можем отметить Ефима Шифрина, Игоря Николаева, Николая Баскова и т.д. 

История становится ещё более ироничной, если вспомнить, что актёр в своё время играл одну из главных ролей в фильме «Без лица». Напомним, что по сюжету кинокартины, герой Кейджа менялся лицами с героем Джона Траволты. 

Источник: Twitter / andrew_chsh