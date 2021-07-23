Видеоблогер отправил AirTag Тиму Куку и получил в ответ письмо от Apple. Энтузиаст следил за передвижением трекера через приложение «Локатор»

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Автор YouTube-канала MegaLag отправил трекеры AirTag от Apple Тиму Куку, Илону Маску и в Северную Корею. Видеоблогер из Германии следил за передвижением устройств по миру с помощью приложения «Локатор».

«Локатор» переодически передавал сигнал, где находятся посылки: в пункте приёма DHL, в аэропорту перед отъездом и так далее.

Судьба AirTag для Илона Маска

Трекер AirTag для Илона Маска доехал до места назначения — штаб-квартиры SpaceX. Устройство оставалось там две с половиной недели, а потом подало сигнал из центра переработки в Калифорнии.

Судьба AirTag для Северной Кореи

В Северную Корею AirTag не доехал. Компания экспресс-доставки DHL сообщила видеоблогеру, что посылка «потерялась».

В итоге её отправили в Южную Корею, но отследить устройство там не получилось: в республике не работает приложение «Локатор».

Судьба AirTag для Тима Кука — самая интересная

AirTag, отправленный Тиму Куку, засветился в Неваде в то время, когда посылка пролетала над этим штатом. MegaLad предположил, что AirTag связался с чьим-то iPhone и отослал данные о местоположении в «Локатор».

Трекер доехал до Apple Park и оставался там 6 недель. После этого устройство отослали обратно в Германию — но уже с письмом внутри.

В Apple оценили весёлый эксперимент видеоблогера: «Компания рада услышать о творческом использовании AirTags».

Письмо вместе с AirTag отправил помощник Тима Кука. Он объяснил, что сам CEO Apple не мог ответить видеоблогеру, потому что директору присылают очень много сообщений.

Автор канала MegaLad записал два видео на эту тему. Вот второй ролик, в котором видеоблоге читает письмо из Apple:

Источник: 9to5Mac