Власти США обвинили Google в незаконном получении доступа к данным своих сотрудников

В жалобе Национального управления по трудовым отношениям США указаны имена двух экс-сотрудников Google: Лоренс Берланд и Кэтрин Спирс. Именно их компания уволила в конце 2019 года. Причиной для увольнения стали их многочисленные протесты против сотрудничества IT-гиганта с фирмой по борьбе с профсоюзами IRI Consultants.

Стоит отметить, что Спирс, работая в Google, разработала специальное всплывающее окно для внутреннего использования в компании. Оно отображалось каждый раз, как сотрудники посещали IRS Consultants. Текст окна гласил, что «сотрудники Google имеют право участвовать в защищенных согласованных действиях».

Что интересно, Берланд и Спирс были не единственными сотрудниками, уволенными поисковым гигантом за протесты. Просто именно в увольнении их двоих были найдены нарушения законодательства. При этом Google, после расторжения договора с сотрудниками, получала незаконный доступ к их календарям и личным документам, сообщает The Guardian.

Источник: The Guardian