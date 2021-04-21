Вымогатели потребовали выкуп за непубликацию секретных данных Apple

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Группировка REvil потребовала у Apple выкуп за украденные у неё же данные. Публично требуемую сумму не озвучили. Но уже сейчас известно, что крайний срок «выплаты» — 1 мая 2021 года.

В числе документов, находящихся на руках у злоумышленников, чертежи и схемы различных устройств компании. Также у REvil имеются «гигабайты личных данных, связанных с несколькими крупными брендами».

Чтобы доказать серьёзность своих намерений, вымогатели опубликовали в даркнете часть схем ноутбуков линейки MacBook:

Что интересно, источником «утечки» стала тайваньская Quanta Computer. Компания занимается производством Apple Watch, Macbook Air и Macbook Pro. Изначально группировка потребовала выкуп в размере 50 млн долларов у неё. Но после отсутствия реакции у Quanta, в REvil переключились напрямую на Apple.

На момент написания материала, ни Quanta, ни Apple не ответили на запрос издания Bleeping Computer по поводу случившегося.

Насколько эффективен шантаж REvil?

За последние несколько месяцев группировке удалось «нашантажировать» как минимум на 99 млн долларов: Acer — 50 млн, Pierre Fabre — 25 млн, Asteelflash — 24 млн.

Источник: Bleeping Computer