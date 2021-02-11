Выпущено приложение для электронного согласия на секс

Датские разработчики представили новое приложение — iConsent. Его основной целью является принятие от пользователя согласия на секс с партнёром. После нажатия соответствующей кнопки, «договорённость» будет активна в течение 24 часов.

По словам девелоперов, их продукт призван «предотвратить недопонимание» между партнёрами. Выход приложения же приурочили к ужесточению законов об изнасиловании в Дании. Именно для того, чтобы iConsent можно было воспользоваться для защиты в суде, разработчики хранят часть данных внутри приложения в зашифрованном виде.

Часть экспертов уже выступила с критикой нового проекта. Так, адвокат Мортен Бьеррегард заявил, что iConsent нельзя будет использовать в качестве доказательства в суде. Есть и те, кто опасается возможного злоупотребления приложением. Например, обманом уговорить потенциального партнёра принять запрос.

Источник: iConsent