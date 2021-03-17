Вышла Java 16

Вышла Java 16

Новости,
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Несмотря на сжатые сроки разработки языка, в нём есть немало нововведений.

Компания Oracle выпустила Java 16. Новая версия языка, разработанная за полгода, включает в себя 17 улучшений, нацеленных на повышение продуктивности разработчиков.

Часть нововведений Java 16:

  • Новый инструмент упаковки. Разработчики смогут использовать его для доставки автономных Java-приложений;
  • Улучшенное управление памятью. С его помощью повысилась производительность.
  • Дополнительные функции инкубации и предварительного просмотра.
  • Усовершенствования, устраняющие несовместимый с будущим код.
  • Новые порты для JDK для Alpine Linux и других Linux-дистрибутивов.

Java 16 также завершает сопоставление шаблонов для instanceof и Record, языковых улучшений, впервые появившихся в Java 14.

Где скачать/обновиться до Java 16?

Скачать новую версию языка можно на официальном сайте, пройдя по ссылке. Там можно выбрать версию Java для своей операционной системы: Windows, macOS, Linux (x86/ARM64).

Источник: Oracle

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