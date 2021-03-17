Вышла Java 16

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Компания Oracle выпустила Java 16. Новая версия языка, разработанная за полгода, включает в себя 17 улучшений, нацеленных на повышение продуктивности разработчиков.

Часть нововведений Java 16:

Новый инструмент упаковки. Разработчики смогут использовать его для доставки автономных Java-приложений;

Улучшенное управление памятью. С его помощью повысилась производительность.

Дополнительные функции инкубации и предварительного просмотра.

Усовершенствования, устраняющие несовместимый с будущим код.

Новые порты для JDK для Alpine Linux и других Linux-дистрибутивов.

Java 16 также завершает сопоставление шаблонов для instanceof и Record , языковых улучшений, впервые появившихся в Java 14.

Где скачать/обновиться до Java 16?

Скачать новую версию языка можно на официальном сайте, пройдя по ссылке. Там можно выбрать версию Java для своей операционной системы: Windows, macOS, Linux (x86/ARM64).

Источник: Oracle

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