Вышла Java 16

Компания Oracle выпустила Java 16. Новая версия языка, разработанная за полгода, включает в себя 17 улучшений, нацеленных на повышение продуктивности разработчиков.
Часть нововведений Java 16:
- Новый инструмент упаковки. Разработчики смогут использовать его для доставки автономных Java-приложений;
- Улучшенное управление памятью. С его помощью повысилась производительность.
- Дополнительные функции инкубации и предварительного просмотра.
- Усовершенствования, устраняющие несовместимый с будущим код.
- Новые порты для JDK для Alpine Linux и других Linux-дистрибутивов.
Java 16 также завершает сопоставление шаблонов для
instanceof и
Record, языковых улучшений, впервые появившихся в Java 14.
Где скачать/обновиться до Java 16?
Скачать новую версию языка можно на официальном сайте, пройдя по ссылке. Там можно выбрать версию Java для своей операционной системы: Windows, macOS, Linux (x86/ARM64).
Источник: Oracle
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