Вышел Notepad++ 8 — первое крупное обновление редактора за пять лет

Поделиться

Создатель Notepad++ Дон Хо опубликовал свежий пост на сайте проекта. Через него разработчик анонсировал релиз Notepad++ v8. Предыдущая номерная версия приложения вышла почти пять лет назад — 21 сентября 2016 года.

Что нового?

Обновление принесло в проект тёмную тему, поддержку ARM64-архитектуры, а также новые Fluent UI иконки в панель инструментов.

Добавлено «действие в один клик», позволяющее закрыть все вкладки разом. Для этого достаточно зажать клавишу SHIFT и кнопку закрытия одной вкладки.

Что пофиксили?

В Notepad++ v8 наконец-то исправили ряд проблем, преследовавших приложение последние релизы. Так, например, теперь функция добавления расширения, не работавшая в диалоговом окне сохранения, ведёт себя как и должна.

Также разработчик исправил проблему, при которой Python Function List в некоторых случаях не показывал функции.

И это лишь самые заметные нововведения апдейта. С полным списком можно ознакомиться на странице релиза.

Источник: Notepad++