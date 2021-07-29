Вышла новая версия GoLand 2021.2: новые функции для модулей Go, форматирование и поддержка Go 1.17

Сегодня JetBrains выпустила второй за год крупный релиз IDE для языка Golang под названием GoLand 2021.2.
Разбираем, что интересного принесло обновление. Подробнее о всех функциях с картинками и гиками — здесь.
Скачать GoLand 2021.2 можно с официального сайта JetBrains. Вот ссылка.
Модули
Загрузить изменения в go.mod теперь можно вручную.
Если вы используете функции более новой версии Go, чем та, которая указана в файле go.mod, GoLand предложит изменить версию.
Форматирование
В GoLand появился новый параметр Run gofmt on code reformat.
Если эта функция включена, вы можете вызвать gofmt и встроенный форматтер GoLand с помощью горячих клавиш Ctrl + Alt + L или ⌘ + ⌥ + L.
Go 1.17
Теперь в GoLand доступна поддержка Go 1.17.
В Go 1.17 можно преобразовать фрагмент в указатель массива — GoLand не будет помечать эти преобразования как ошибки.
Чтобы попробовать функции Go 1.17, измените GOROOT на Go 1.17beta1 или Go 1.17rc1 в настройках.
Веб-разработка
Ещё завезли ряд полезных функций для веб-разработчиков:
- Возможность перезагружать страницы в браузере при сохранении.
- Автоматический импорт для require().
- Автозавершение кода для частных пакетов npm.
Источник: Блог JetBrains