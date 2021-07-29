Вышла новая версия GoLand 2021.2: новые функции для модулей Go, форматирование и поддержка Go 1.17

Вышла новая версия GoLand 2021.2: новые функции для модулей Go, форматирование и поддержка Go 1.17

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Обложка: Вышла новая версия GoLand 2021.2: новые функции для модулей Go, форматирование и поддержка Go 1.17

Сегодня JetBrains выпустила второй за год крупный релиз IDE для языка Golang под названием GoLand 2021.2. 

Разбираем, что интересного принесло обновление. Подробнее о всех функциях с картинками и гиками — здесь

Скачать GoLand 2021.2 можно с официального сайта JetBrains. Вот ссылка.

Модули

Загрузить изменения в go.mod теперь можно вручную.

Если вы используете функции более новой версии Go, чем та, которая указана в файле go.mod, GoLand предложит изменить версию.

GoLand предлагает изменить версию Go в файле go.mod

Форматирование

В GoLand появился новый параметр Run gofmt on code reformat.

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Если эта функция включена, вы можете вызвать gofmt и встроенный форматтер GoLand с помощью горячих клавиш Ctrl + Alt + L или ⌘ + ⌥ + L

Новая функция Run gofmt

Go 1.17

Теперь в GoLand доступна поддержка Go 1.17.

В Go 1.17 можно преобразовать фрагмент в указатель массива — GoLand не будет помечать эти преобразования как ошибки.

Чтобы попробовать функции Go 1.17, измените GOROOT на Go 1.17beta1 или Go 1.17rc1 в настройках.

Веб-разработка

Ещё завезли ряд полезных функций для веб-разработчиков:

  • Возможность перезагружать страницы в браузере при сохранении. 
  • Автоматический импорт для require().
  • Автозавершение кода для частных пакетов npm.
Автозавершение кода для npm

Источник:  Блог JetBrains

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