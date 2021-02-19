WhatsApp попытается ещё раз объяснить пользователям новую политику конфиденциальности

В блоге WhatsApp появилась дополнительная информация о грядущем обновлении условий предоставления услуг и политики конфиденциальности. В сообщении сказано, что компания столкнулась с большим количеством дезинформации после первого представления нововведений. Теперь WhatsApp прилагает все усилия, чтобы остановить переход пользователей в другие мессенджеры.

Главной причиной массового оттока аудитории стали вопросы конфиденциальности. Пользователям не понравилось, что больше нельзя запретить передачу своих данных компании Facebook. Негатива добавило и внедрение Apple ярлыков конфиденциальности в App Store. Пользователи наглядно увидели, как много данных собирает WhatsApp, особенно по сравнению с защищёнными мессенджерами Telegram и Signal.

Чтобы ещё раз объяснить свою позицию, WhatsApp в ближайшие недели добавит в мессенджер баннер с дополнительной информацией об обновлении. Это будет сделано для того, чтобы пользователи могли ознакомиться с основными положениями в удобном для себя темпе. Позже компания начнёт напоминать о необходимости изучить обновления и принять их до 15 мая 2021 года. После этой даты пользователи, не принявшие условия, перестанут получать доступ к мессенджеру.

Это уже не первая попытка WhatsApp разъяснить новые положения. Компания публиковала посты на своих страницах в соцсетях, а также отправляла в мессенджере статусные сообщения (аналог Stories) жителям США, Великобритании и Индии. Теперь ещё одна попытка — баннер в списке чатов.

Источник: Блог WhatsApp