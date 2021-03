За курьерами Amazon будет следить искусственный интеллект

Поделиться

Amazon оснастила свои грузовики камерами, которые, с помощью машинного обучения способны выявлять водителей нуждающихся в отдыхе. Помимо этого, ИИ будет уведомлять водителей о том, что им нужно смотреть на дорогу.

Компания обязывает водителей подписать согласие на сбор следующих данных: скорость, местоположение, поведение на дороге, использование ремня безопасности, соблюдение ПДД, а также фото и видео. В противном случае сотрудникам грозит увольнение.

Водители в основном негативно отнеслись к нововведению, некоторые из даже предпочли уволиться.

Ранее Amazon внедряла подобные технологии для контроля складских работников. Компания запатентовала браслеты, которые отслеживают руки рабочих в режиме реального времени используя тактильную обратную связь, чтобы подтолкнуть их, когда они тянутся за неправильным предметом.

Источник Amazon delivery drivers have to consent to AI surveillance in their vans or lose their jobs