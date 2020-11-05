5 шпаргалок по Python для разных сфер применения
Обложка статьи «5 шпаргалок по Python для разных сфер применения»

5 шпаргалок по Python для разных сфер применения

Держите несколько шпаргалок по Python, которые сэкономят вам время в процессе обучения и работы с популярным языком программирования.

Шпаргалка по основам Python

Здесь собраны переменные, методы, индексы и срезы, а также форматирование дат с соответствующими подсказками в сносках. Если вы только начали изучать программирование на языке Python, смело обращайтесь к этой шпаргалке:

Регулярные выражения в Python

Шпаргалка собрала большое количество информации о регулярках, включая:

  • специальные символы;
  • объекты Match;
  • методы модуля re;
  • escape-символы;
  • Raw String Notation;
  • расширения;
  • объекты;
  • флаги;
  • ссылки на документацию: Regular Expression HOWTO и Regular expression operations.

Шпаргалка по pandas

Эта библиотека для анализа данных прекрасно себя зарекомендовала в Data Science. Такая шпаргалка поможет в построении различных диаграмм с использованием pandas:

Работа с данными по-новому: Pandas вместо SQL
tproger.ru

Шпаргалка по Django

Будет полезна тем, кто желает освоить веб-разработку на Python. Здесь вы найдёте базовую информацию по работе с фреймворком — от его установки и до операций с Git:

Создаем свое первое веб-приложение при помощи Django
tproger.ru

Виртуальное окружение Python

Эта шпаргалка собрала популярные инструменты для создания и работы с изолированными средами, а также команды по установке данных инструментов и активации виртуального окружения:

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А вы пользуетесь шпаргалками?

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