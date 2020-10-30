Крутые пользовательские интерфейсы на AvaloniaUI и XAML

AvaloniaUI — кроссплатформенная среда гибких пользовательских интерфейсов на основе языка разметки XAML. Она поддерживается на Windows через .NET, на Linux через Xorg и на macOS.
Для Visual Studio существует расширение, которое содержит шаблоны проектов и элементов управления. С ними вы легко вникните в суть и сразу сможете приступить к разработке интерфейсов.
AvaloniaUI является open source проектом, который активно развивается и совершенствуется. Однако это не мешает уже использовать его в каких-либо крупных проектах.
Ещё можно просмотреть список инструментов, созданных специально под AvaloniaUI.
Некоторые примеры созданных на нём интерфейсов: