Вместо бубна: огромная подборка инструментов сисадмина

На основе подборки
Хорошему системному администратору нужны хорошие инструменты. Представляем вашему вниманию огромную подборку всего, что может понадобиться для этой работы.
- Резервное копирование
- Автоматизация сборки
- ChatOps
- Клонирование
- Облачные вычисления
- Облачная оркестрация
- Облачное хранилище
- Просмотр кода
- Организация совместной работы
- База данных управления конфигурации
- Управление конфигурацией
- Непрерывная интеграция и развёртывание
- Панели управления
- Автоматизация развёртывания
- Создание диаграмм
- Распределённые файловые системы
- DNS
- Редакторы
- Управление IT-активами
- LDAP
- Работа с логами
- Почтовые серверы
- Обмен сообщениями
- Мониторинг
- Показатели и сбор показателей
- Управление конфигурацией сети
- Рассылки
- NoSQL
- Упаковка
- Распределение и планирование задач
- СУБД
- Безопасность
- Обнаружение сервисов
- Контейнеры
- SSH
- Статистика
- Страницы состояния
- Тикет-системы
- Устранение неполадок и диагностика
- Управление проектами
- Управление версиями
- Виртуализация
- VPN
- Веб
- Веб-почта
- Вики
- Блоги
- Книги
- Рассылки для сисадминов
- Репозитории
- Сайты
Резервное копирование
- Amanda — программа для архивирования информации, обладающая возможностью резервного копирования данных, постоянно хранящихся на множестве компьютеров в компьютерной сети;
- Attic — программа для дедуплицированного резервного копирования, написанная на Python;
- Bacula — кроссплатформенное клиент-серверная программа, позволяющая управлять резервным копированием, восстановлением, и проверкой данных по сети для компьютеров и операционных систем различных типов;
- Bareos — форк инструмента Bacula;
- Barman — менеджер бэкапов для аварийного восстановления серверов PostgreSQL;
- Backuppc — программа для резервного копирования данных с управлением через веб-интерфейс;
- Brebis — инструмент для автоматической проверки бэкапов;
- Bup — эффективная система резервного копирования с глобальной дедупликацией;
- Burp — программа для резервного копирования и восстановления сети;
- Duplicati — бесплатный инструмент для онлайн-хранения зашифрованных бэкапов;
- Duplicity — резервное копирование с шифрованием;
- FreeFileSync — инструмент для сравнения и синхронизации папок;
- Lsyncd — монитор файловой системы, синхронизирующий директории;
- restic — быстрая, безопасная и эффективная программа для резервного копирования;
- Rsnapshot — инструмент для создания снимков файловой системы;
- SafeKeep — open-source приложение для резервного копирования;
- Snebu – эффективный инструмент для создания резервных копий с помощью снимков системы для Unix/Linux-систем;
- UrBackup — простая в использовании система резервного копирования;
- ZBackup — универсальный инструмент для дедупликации бэкапов;
- Backup — библиотека на Ruby для резервного копирования на Unix-системах;
- DREBS — инструмент для создания периодических снимков томов AWS EBS.
Автоматизация сборки
- Apache Ant — инструмент для автоматизации сборки. Похож на make, написан на Java;
- Apache Maven — инструмент для автоматизации сборки, в основном для Java;
- GNU Make — самый популярный инструмент для автоматизации сборки с множеством применений;
- Gradle — ещё один open-source инструмент для автоматизации сборки.
ChatOps
- CloudBot — простой, быстрый, расширяемый open-source IRC-бот на Python;
- Eggdrop — самый популярный open-source IRC-бот, гибкий и простой в использовании;
- Err — модульный чат-бот, который легко развернуть и поддерживать;
- Hubot — фреймворк для создания чат-ботов, созданный на основе GitHub Campfire;
- Lazlo — фреймворк для ChatOps-автоматизации, написанный на Go;
- Lita — чат-бот на Ruby;
- KeyBase — чат-приложение с шифрованием, облаком и git.
Клонирование
- Clonezilla — программа, предназначенная для клонирования дисков и отдельных разделов жёсткого диска, а также создания резервных копий и аварийного восстановления системы;
- Fog — open-source система для клонирования;
- Redo Backup — простой, но эффективный инструмент для резервного копирования и восстановления.
Облачные вычисления
- AppScale — облачная платформа для создания масштабируемых веб- и мобильных приложений. Совместима с Google App Engine;
- CloudStack — open-source платформа облачных вычислений для запуска и управления большими сетями виртуальных машин;
- Cobbler — сервер развёртывания Linux;
- Mesos — создавайте и запускайте распределённые системы с эффективным использованием ресурсов;
- OpenNebula — облачная платформа для сисадминов и devops;
- Openshift Origin — дистрибутив Kubernetes для непрерывной разработки приложений и их развёртывания, разработанный Red Hat;
- OpenStack — open-source программное обеспечение для создания частных и публичных облаков;
- The Foreman — инструмент для управления жизненным циклом физических и виртуальных серверов;
- Tsuru — open-source расширяемое PaaS программное обеспечение;
- Terraform — позволяет работать с инфраструктурой как с кодом и в основном используется для AWS/GCE.
Облачная оркестрация
- BOSH — IaaS платформа оркестрации, изначально созданная для развёртывания и управления Cloud Foundry PaaS, но также полезная для распределённых систем общего назначения;
- Ansible — содержит модули для управления многими типами облачных ресурсов;
- Cloudify — open-source облачная платформа для оркестрации, написанная на основе TOSCA с помощью Python и YAML;
- Consul — инструмент для настройки сервисов инфраструктуры;
- Doozerd — высокодоступное хранилище для небольших объёмов чрезвычайно важных данных;
- etcd — надёжное распределённое хранилище для наиболее критичных данных системы;
- Juju — развёртывайте, настраивайте и масштабируйте ваше программное обеспечение на публичных и частных облаках;
- MCollective — фреймворк на Ruby для управления серверной оркестрацией;
- Overcast — простая программа командной строки, упрощающая развёртывание, настройку и управление кластерами виртуальных машин;
- Rundeck — простой инструмент для оркестрации;
- Serf — децентрализованное членство в кластере, обнаружение неполадок и окрестровка;
- StackStorm — ChatOps-платформа для управления инфраструктурой. Написана на Python;
- ZooKeeper — сервис для работы с распределёнными системами.
Облачное хранилище
- git-annex assistant синхронизированная папка на всех ваших устройствах под управлением OS X, Linux, Android, а также на съёмных носителях и NAS-устройствах;
- nextCloud — сетевой доступ к файлам;
- ownCloud — предоставляет универсальный доступ к файлам по сети;
- Seafile — open-source решение для облачного хранения;
- SparkleShare — предоставляет услуги по облачному хранению и синхронизации файлов;
- Swift — высокодоступное распределённое хранилище;
- Syncthing — open-source система для зашифрованного распределения данных.
Просмотр кода
- Gerrit — open-source приложение с веб-интерфейсом, интегрируемое с Git, предназначенное для совместного проведения инспекции кода;
- Phabricator — инструмент для просмотра кода, созданный Facebook и используемый WikiMedia, FB, DropBox и другими;
- Review Board — инструмент для совместного просмотра кода с веб-интерфейсом.
Организация совместной работы
- Citadel/UX — open-source веб-приложение для организации совместной работы;
- EGroupware — веб-приложение для совместной работы группы людей, написанное на PHP;
- Horde Groupware — веб-приложение на PHP для организации совместной работы;
- Kolab — свободный почтовый сервер с поддержкой совместной работы, календарей, списков дел, WebDAV, ActiveSync синхронизацией и многим другим;
- SOGo — groupware — сервер с упором на простоту и масштабируемость;
- Zimbra — программный продукт для автоматизации совместной деятельности рабочих групп.
База данных управления конфигурации
- Clusto — инструмент управления кластерами;
- i-doit — open-source база данных IT-документации и управления конфигурацией;
- iTop — настраиваемое ITSM— и CMDB-решение с открытым исходным кодом;
- Ralph — система управления активами и инфраструктурой датацентров;
- Sicekit — набор инструментов, предназначенных для MediaWiki, чтобы помочь людям, которые поддерживает системы и инфраструктуру.
Управление конфигурацией
- Ansible — система управления конфигурациями, написанная на Python;
- CFEngine — фреймворк для управления конфигурацией и её автоматизации;
- Chef — система управления конфигурациями, написанная на Ruby и Erlang, с использованием предметно-ориентированного языка для описания конфигураций;
- mgmt — менеджер конфигураций, написанный на Go;
- Pallet — платформа для автоматизации инфраструктуры в облаке, сервере или прямо на виртуальной машине;
- Puppet — кроссплатформенное клиент-серверное приложение, которое позволяет централизованно управлять конфигурацией операционных систем и программ, установленных на нескольких компьютерах. Написано на Ruby;
- Salt — система управления конфигурациями и удалённого выполнения операций, написанная на Python.
Непрерывная интеграция и развёртывание
- Buildbot — open-source фреймворк для автоматизации процессов сборки, тестирования и выпуска программного обеспечения;
- Drone — сервер непрерывной интеграции, основанный на Docker и настраиваемый с помощью YAML-файлов;
- Go — open-source сервер непрерывной поставки;
- Jenkins — расширяемый open-source сервер непрерывной интеграции;
- Spinnaker — open-source платформа непрерывной поставки;
- TeamCity — мощный инструмент для непрерывной интеграции от JetBrains;
Панели управления
- Ajenti — панель управления для Linux и BSD;
- Cockpit — менеджер Linux-серверов с веб-интерфейсом;
- Froxlor — простая в использовании панель для Linux с поддержкой Nginx и PHP-FPM;
- ISPConfig — панель управления хостингом для Linux;
- Sentora — панель управления для Linux, BSD и Windows, основанная на ZPanel;
- VestaCP — панель управления хостингом для Linux с Nginx;
- Virtualmin — панель управления для Linux, основанная на Webmin;
- Webmin — панель управления для Linux с веб-интерфейсом.
Автоматизация развёртывания
- Capistrano — инструмент для автоматизации и развёртывания удалённого сервера, написанный на Ruby;
- Fabric — библиотека на Python для удалённого выполнения команд по SSH в целях развёртывания приложения или администрирования системы;
- Mina — быстрый инструмент для развёртывания;
- Rocketeer — менеджер задач для автоматического выполнения рутинных операций и инструмент для развёртывания на PHP.
Создание диаграмм
- drawthe.net — динамически рисует диаграмму сети, исходя из текстового описания.
Распределённые файловые системы
- Ceph — open-source объектная сеть хранения, обеспечивающая как файловый, так и блочный интерфейсы доступа;
- LeoFS — высокодоступная, распределённая, отказоустойчивая файловая система;
- GlusterFS — распределённая, параллельная, линейно масштабируемая файловая система с возможностью защиты от сбоев;
- HDFS — файловая система, предназначенная для хранения файлов больших размеров, поблочно распределённых между узлами вычислительного кластера. Написана на Java для фреймворка Hadoop;
- Lustre — распределённая файловая система массового параллелизма, обычно используемая для крупномасштабных кластерных вычислений;
- MooseFS — отказоустойчивая, распределенная сетевая файловая система с открытым исходным кодом;
- OpenAFS — распределённая файловая система с поддержкой нескольких ОС;
- TahoeLAFS — open-source децентрализованная облачная файловая система;
- XtreemFS — отказоустойчивая распределённая файловая система.
DNS
- Bind — открытая и наиболее распространённая реализация DNS-сервера;
- djbdns — простой и безопасный набор программ для обслуживания и разрешения DNS-зон;
- Designate — DNS REST API с поддержкой нескольких DNS-серверов в качестве бэкенда;
- dnsmasq — легковесный и быстроконфигурируемый DNS-, DHCP- и TFTP-сервер, предназначенный для обеспечения доменными именами и связанными с ними сервисами небольших сетей;
- Knot — высокопроизводительный open-source авторитетный DNS-сервер;
- NSD — авторитетный DNS-сервер на Си;
- PowerDNS — высокопроизводительный DNS-сервер с множеством функций для балансировки нагрузки, написанный на C++;
- Unbound — рекурсивный и кэширующий DNS-преобразователь;
- Yadifa — легковесный авторитетный DNS-сервер с возможностями DNSSEC.
Редакторы
- Atom — текстовый редактор от GitHub;
- Brackets — open-source текстовый редактор для веб-дизайнеров и фронтенд-разработчиков;
- Eclipse — IDE с системой расширений, написанная на Java;
- Geany — текстовый редактор, использующий GTK+;
- GNU Emacs — расширяемый и настраиваемый текстовый редактор;
- Haroopad — редактор разметки с возможностью сразу же видеть результат;
- ICEcoder — редактор кода с веб-интерфейсом;
- Intellij IDEA — мощная IDE с множеством плагинов, написанная на Java и Kotlin;
- jotgit — редактор для совместного редактирования;
- Light Table — open-source редактор кода с системой расширений;
- Lime — open-source альтернатива Sublime Text, написанная на Go;
- SciTE — текстовый редактор на основе SCIntilla;
- TextMate — текстовый редактор для OS X.
- Vim — текстовый редактор с широкими возможностями для настройки;
- Visual Studio Code — настраиваемый, кроссплатформенный редактор кода от Microsoft.
Управление IT-активами
- GLPI — система работы с заявками и инцидентами, а также для инвентаризации компьютерного оборудования;
- OCS Inventory NG — позволяет пользователям инвентаризировать IT-активы;
- Netbox — инструмент для управления IP-адресами и инфраструктурой датацентра;
- RackTables — система управления активами для датацентров;
- Ralph — система управления активами и инфраструктурой датацентров;
- Snipe IT — система управления активами и лицензиями;
- OpenDCIM — приложение для управления инфраструктурой датацентра.
LDAP
- 389 Directory Server — LDAP-сервер, разработанный Red Hat;
- Apache Directory Server — проект Apache Software Foundation, написанный на Java;
- OpenLDAP — open-source реализация LDAP;
- Apache Directory Studio — LDAP-клиент, основанный на Eclipse.
Работа с логами
- Echofish — система для сбора и анализа логов в реальном времени;
- Fluentd — open-source система для сбора логов;
- Flume — распределённая система сбора и агрегации логов;
- Graylog2 — сервер для анализа событий и логов с возможностями оповещения;
- Heka — система для работы с логами от Mozilla;
- Kibana — инструмент для визуализации данных;
- Logstash — инструмент для управления событиями и логами;
- Octopussy — open-source решение для работы с логами.
Почтовые серверы
- Cyrus IMAP/POP3 — open-source почтовый сервер, который предназначен для запуска на закрытых серверах;
- Dovecot — IMAP- и POP3-сервер, разрабатываемый с упором на безопасность, гибкость настройки и быстродействие;
- Exim — агент пересылки сообщений для Unix-систем;
- Haraka — высокопроизводительный SMTP-сервер на JavaScript;
- MailCatcher — простой SMTP-сервер на Ruby. Полезен в целях разработки или отладки;
- Maildrop — высокопроизводительный open-source SMTP-сервер;
- OpenSMTPD — защищённый SMTP-сервер;
- Postfix — open-source агент передачи почты;
- Qmail — безопасная замена Sendmail;
- Sendmail — один из старейших агентов передачи почты.
- Mail-in-a-Box — легкоразвёртываемый почтовый сервер;
- iRedMail — open-source почтовый сервер, основанный на Postfix и Dovecot.
Обмен сообщениями
- ejabberd — распределённый и устойчивый к отказам XMPP-сервер, написанный в основном на Erlang;
- Metronome IM — XMPP-сервер мгновенного обмена сообщениями, начинался как форк Prosody IM;
- MongooseIM — масштабируемая платформа для мгновенного обмена сообщениями, написанная на Erlang;
- Openfire — кроссплатформенный XMPP-сервер, написанный на Java;
- Prosody IM — кроссплатформенный XMPP-сервер, написанный на Lua;
- Tigase — XMPP-сервер на Java;
- Candy — многопользовательский XMPP-клиент, написанный на JavaScript;
- Kaiwa — open-source веб-клиент для XMPP;
- Lets-Chat — чат на Node.js с собственным сервером.
Мониторинг
- Alerta — распределённая, масштабируемая и гибкая система мониторинга;
- Canopsis — open-source гипервизор;
- Cacti — инструмент с веб-интерфейсом, который собирает статистические данные за определённые временные интервалы и позволяет отобразить их в графическом виде;
- Cabot — легко развёртываемая служба мониторинга и оповещений на собственном сервере;
- Centreon — open-source инструмент для мониторинга производительности;
- check_mk — набор расширений для Nagios;
- Flapjack — система мониторинга маршрутизации уведомлений;
- Icinga — форк Nagios;
- LibreNMS — форк Observium;
- Monit — небольшой open-source инструмент для управления и мониторинга Unix-систем;
- Munin — сетевой инструмент мониторинга ресурсов;
- Naemon — сетевой инструмент для мониторинга, основанный на Nagios, но с улучшениями производительности и новой функциональностью;
- Nagios — open-source инструмент для мониторинга компьютерных систем и сетей: наблюдения, контроля состояния вычислительных узлов и служб, оповещения администратора в том случае, если какие-то из служб прекращают свою работу;
- Observium — система мониторинга для Cisco, Windows, Linux, HP, Juniper, Dell, FreeBSD, Brocade, Netscaler, NetApp и многих других. Есть платная и бесплатная версии;
- Opsview — система мониторинга, основанная на Nagios 4;
- Riemann — гибкая система мониторинга распределённых систем;
- Sensu — open-source фреймворк для мониторинга на Ruby;
- Sentry — инструмент для мониторинга приложений и логирования событий;
- Serverstats — простой инструмент для создания графиков с помощью rrdtool;
- Seyren — дашборд с оповещениями для Graphite;
- Shinken — open-source фреймворк для мониторинга на Python;
- Zabbix — open-source система мониторинга и отслеживания статусов разнообразных сервисов компьютерной сети, серверов и сетевого оборудования;
- Adagios — веб-интерфейс для конфигурации Nagios;
- Dash — веб-дашборд для Linux;
- Thruk — веб-интерфейс для Naemon, Nagios, Icinga и Shinken;
- Uchiwa — open-source дашборд для Sensu;
- OMD — система сетевого мониторинга.
Показатели и сбор показателей
- Collectd — демон для сбора системной статистики;
- Collectl — высокоточный инструмент для сбора показателей производительности системы;
- Smashing — фреймворк на Ruby, позволяющий создавать дашборды. Является форком Dashing;
- Diamond — демон на Python, собирающий статистику;
- Facette — инструмент для визуализации временных данных, написанный на Go;
- Freeboard — open-source инструмент для создания дашбордов;
- Ganglia — масштабируемая распределённая система мониторинга для высокопроизводительных систем;
- Grafana — open-source программное обеспечение для анализа временных рядов;
- Graphite — open-source инструмент для хранения временных данных и их отображения;
- InfluxDB — open-source распределённая база данных для хранения временных рядов;
- KairosDB — база данных для хранения временных рядов, является форком OpenTSDB 1.x;
- NetData — система для распределённого мониторинга производительности и работоспособности в реальном времени;
- OpenTSDB — масштабируемая, распределённая open-source база данных для хранения временных рядов;
- Packetbeat — захватывает сетевой трафик о отображает его на дашборде Kibana;
- Prometheus — система мониторинга сервисов и база данных временных рядов;
- RRDtool — набор утилит для хранения, обработки и визуализации динамических последовательностей данных;
- Statsd — демон на Node.js для сбора статистики.
Управление конфигурацией сети
- GestióIP — open-source решение для управления IP-адресами;
- NOC Project — масштабируемая, высокопроизводительная open-source система эксплуатационной поддержки;
- Netbox — инструмент для управления IP-адресами и инфраструктурой датацентра;
- Oxidized — инструмент с веб-интерфейсом для резервного копирования конфигурации сетевых устройств;
- phpIPAM — open-source инструмент для управления IP-адресами. Имеет интеграцию с PowerDNS;
- RANCID — отслеживает конфигурацию сетевого устройства и ведёт журнал изменений;
- rConfig — open-source инструмент для управления конфигурацией сетевых устройств;
- trigger — надёжный инструмент для автоматизации настройки сети, написанный на Python.
Рассылки
- DadaMail — приложение для рассылок, написанное на Perl;
- phpList — приложение для рассылок с бесплатным тарифом на 300 сообщений в месяц.
NoSQL
- Apache HBase— open-source нереляционная распределённая база данных;
- Cassandra — распределённая система управления базами данных, рассчитанная на создание высокомасштабируемых и надёжных хранилищ огромных массивов данных;
- Hypertable — высокопроизводительная, масштабируемая база данных по образцу BigTable;
- CouchDB — документо-ориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом, не требующая описания схемы данных;
- ElasticSearch — база данных, написанная на Java;
- MongoDB — документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом, не требующая описания схемы таблиц;
- RavenDB — полностью транзакционная документоориентированная база данных;
- RethinkDB — распределённая документоориентированная СУБД с открытым исходным кодом, сохраняющая данные в бессхемном JSON-формате;
- FlockDB — распределённая, отказоустойчивая графовая база данных от Twitter;
- Neo4j — open-source графовая база данных;
- LevelDB — высокоэффективная база данных типа «ключ-значение» от Google;
- Redis — нереляционная высокопроизводительная СУБД;
- Riak — распределённая open-source NoSQL-СУБД типа «ключ-значение».
Упаковка
- fpm — эффективный упаковщик для множества платформ;
- omnibus-ruby — упаковщик на Ruby;
- packman — open-source упаковщик на Python;
- tito — создаёт RPM для проектов на основе git.
Распределение и планирование задач
- ActiveMQ — open-source брокер сообщений написанный на Java. Имеет полную поддержку JMS;
- BeanstalkD — простая и быстрая очередь задач;
- Gearman — фреймворк для распределения задач;
- Kafka — распределённый брокер сообщений;
- RabbitMQ — платформа, реализующая систему обмена сообщениями между компонентами программной системы на основе стандарта AMQP;
- NSQ — распределённый брокер сообщений;
- ZeroMQ — высокопроизводительная асинхронная библиотека обмена сообщениями.
СУБД
- Firebird — универсальная open-source база данных;
- Galera — масштабируемый кластер для MySQL;
- MariaDB — форк MySQL, разработанный сообществом;
- MySQL — популярная реляционная СУБД;
- Percona Server — улучшенная замена MySQL;
- PostgreSQL — ещё одна популярная open-source реляционная база данных;
- PostgreSQL-XL — open-source масштабируемый кластер баз данных на основе PostgreSQL;
- SQLite — библиотека с автономной, безсерверной, транзакционной базой данных.
Безопасность
- Blackbox — безопасное хранение данных в Git/Mercurial;
- Denyhosts — средство против брутфорс-атак на SSH-сервер;
- Fail2Ban — сканирует логи и выполняет определённые действия для подозрительных IP-адресов;
- fwknop — защищает порты с помощью SPA-авторизации;
- Glastopf — ханипот для эмуляции уязвимостей и сбора информации о атакующих;
- Kippo — ханипот для логирования брутфорс-атак;
- OSSEC — хостовая система обнаружения вторжений, которая проводит анализ логов, обнаруживает руткиты и многое другое;
- OSQuery — обращайтесь к вашим устройствам как к базе данных с помощью базовых SQL-команд;
- pfSense — дистрибутив для создания межсетевого экрана/маршрутизатора, основанный на FreeBSD;
- Snort — open-source система предотвращения и обнаружения вторжений;
- SpamAssassin — мощный спам-фильтр с множеством методик обнаружения;
- BounCA — веб-инструмент для генерации самоподписанных SSL-сертификатов.
Обнаружение сервисов
- Consul — инструмент для обнаружения, мониторинга и настройки сервисов;
- Doozerd — высокодоступное хранилище для небольших объёмов чрезвычайно важных данных;
- ZooKeeper — сервис для работы с распределёнными системами.
Контейнеры
- Bitnami — сервис для автоматической упаковки, развёртывания и поддержки веб-приложений;
- Docker — программное обеспечение для автоматизации развёртывания и управления приложениями в среде виртуализации на уровне операционной системы;
- LXC — система виртуализации на уровне операционной системы для запуска нескольких изолированных экземпляров операционной системы Linux на одном узле;
- LXD — менеджер контейнеров;
- OpenVZ — реализация технологии виртуализации на уровне операционной системы, которая базируется на ядре Linux;
- Docker Compose — инструмент для определения и запуска многоконтейнерных Docker-приложений;
- Singularity — контейнеры приложений для Linux.
SSH
- Advanced SSH config — расширяет возможности файла ssh_config;
- autossh — автоматически возобновляет ssh-сессию после прерывания сети;
- Cluster SSH — контроль над многими окнами xterm с помощью простой консоли;
- DSH — обёртка для выполнения нескольких удалённых shell-команд из одной командной строки;
- Mosh — мобильный shell;
- parallel-ssh — запускайте SSH-команды асинхронно на множестве серверов с минимальной нагрузкой;
- pdsh — многопоточный shell-клиент, параллельно выполняющий команды на множестве удалённых хостов;
- SSH Power Tool — выполняйте команды и загружайте файлы на несколько серверов одновременно без использования pre-shared ключей;
- sshrc — сохраняет ~/.sshrc на локальном компьютере после удалённого подключения;
- stormssh — инструмент командной строки для управления SSH-соединениями.
Статистика
- Analog — анализатор лог-файлов;
- AWStats — бесплатный генератор графической статистики;
- GoAccess — анализ логов в реальном времени и интерактивный просмотр в терминале;
- Open Web Analytics — добавляйте веб-аналитику на сайты с помощью JavaScript, PHP или REST API;
- Webalizer — бесплатная программа для анализа логов сервера.
Страницы состояния
- Cachet — open-source система страниц состояния на PHP.
Тикет-системы
- Bugzilla — багтрекер общего назначения, изначально созданный Mozilla для внутренних нужд;
- Flyspray — багтрекер с веб-интерфейсом, написанный на PHP;
- MantisBT — open-source багтрекер с веб-интерфейсом;
- osTicket — простая тикет-система для техподдержки;
- OTRS — открытая система обработки заявок;
- Redmine — open-source тикет-система, написанная на Ruby;
- Request Tracker — тикет-система на Perl;
- TheBugGenie — бесплатная для небольших команд тикет-система.
Устранение неполадок и диагностика
- mitmproxy — инструмент на Python для перехвата, просмотра и изменения сетевого трафика;
- Sysdig — анализируйте контейнеры и оркестраторы в реальном времени или захватывайте активность контейнера для дальнейшего анализа;
- Wireshark — популярная программа-анализатор трафика;
- Trinity Rescue Kit — Linux Live CD для восстановления машин на Linux и Windows.
Управление проектами
- GitBucket — клон GitHub, написанный на Scala;
- GitLab — клон GitHub, написанный на Ruby;
- Gogs — легковесный Git-сервис, написанный на Go;
- Phabricator — инструмент для просмотра кода, созданный Facebook и используемый WikiMedia, FB, DropBox и другими;
- Redmine — open-source серверное веб-приложение для управления проектами и задачами, написанное на Ruby;
- Taiga — open-source инструмент для управления проектами на основе методик Kanban и Scrum;
- The Bug Genie — инструмент на PHP для управления проектами и отслеживания задач;
- Trac — средство управления проектами и отслеживания ошибок в программном обеспечении, написанное на Python.
Управление версиями
- Fossil — система управление версиями со встроенной wiki и багтрекером;
- Git — распределённая система управления версиями с акцентом на скорость;
- GNU Bazaar — распределённая система управления версиями, спонсируемая Canonical;
- Mercurial — кроссплатформенная распределённая система управления версиями, разработанная для эффективной работы с очень большими репозиториями кода;
- Subversion — open-source централизованная система управления версиями.
Виртуализация
- Archipel — платформа для управления виртуальными машинами, использующая XMPP;
- KVM — виртуализация для Linux;
- OpenNebula — облачная платформа для сисадминов и devops;
- oVirt — open-source платформа для виртуализации, основанная на KVM;
- Packer — инструмент для создания идентичных образов машин для нескольких платформ;
- Proxmox VE — open-source платформа для виртуализации;
- QEMU — open-source программа для эмуляции аппаратного обеспечения различных платформ и виртуализации;
- Vagrant — инструмент для создания и конфигурирования виртуальной среды разработки;
- VirtualBox — виртуализация для Windows, Linux, FreeBSD, macOS, Solaris/OpenSolaris, ReactOS, DOS и других;
- Xen — кроссплатформенный гипервизор, распространяемый по лицензии GPL.
VPN
- OpenVPN — применяет специальный протокол безопасности, который использует SSL/TLS для обмена ключами;
- Pritunl — VPN-решение, основанное на OpenVPN;
- SoftEther — многопротокольный VPN с расширенными функциями;
- sshuttle — прозрачный прокси-сервер, который работает как VPN;
- strongSwan — open-source VPN для Linux;
- tinc — распределённый p2p VPN;
- wireguard — быстрый и защищённый VPN.
Веб
- Apache — самый популярный веб-сервер;
- Caddy — HTTP/2 веб-сервер с автоматическим HTTPS:
- Cherokee — легковесный и высокопроизводительный веб-сервер;
- Lighttpd — веб-сервер, оптимизированный для случаев, когда критически важна скорость;
- Nginx — HTTP-сервер и обратный прокси-сервер, почтовый прокси-сервер, а также TCP/UDP прокси-сервер общего назначения;
- uWSGI — веб-сервер и сервер веб-приложений, первоначально реализованный для запуска Python-приложений через протокол WSGI;
- HAProxy — надёжный TCP/HTTP балансировщик нагрузки;
- Squid — кэширующий прокси для HTTP, HTTPS, FTP и не только;
- Traefik — обратный прокси и балансировщик нагрузки, написанный на Go;
- Varnish — обратный HTTP-прокси.
Веб-почта
- Mailpile — почтовый клиент с упором на предоставление пользователям шифрования и конфиденциальности по умолчанию;
- Roundcube — клиент для веб-почты с веб-интерфейсом, написанный на PHP;
- SquirrelMail — клиент для веб-почты на PHP.
Вики
- BookStack — простой вики-движок на PHP, использующий MySQL для хранения данных;
- DokuWiki — простой, но достаточно мощный вики-движок;
- Gollum — простой вики-движок, построенный на основе Git;
- ikiwiki — вики-компилятор;
- MDwiki — вики, полностью написанная на HTML5/JavaScript;
- MediaWiki — движок для вики-проектов, который был написан специально для Википедии;
- MoinMoin — мощный, простой в использовании и расширяемый вики-движок, написанный на Python;
- Ōlelo Wiki — вики-движок, построенный на основе Git;
- TiddlyWiki — вики-движок и вики-концепция, заключающаяся в том, что весь вики-сайт представляет собой одну HTML-страницу, интерактивность которой обеспечивается скриптами.
Блоги
- Code as Craft — блог компании Etsy;
- DevOpsGuys — блог devops’ов;
- Rackspace Developers — блог с множеством статей на тему DevOps;
Книги
- Learn Cisco Network Administration in a Month of Lunches — руководство для сисадминов, которые хотят научиться администрировать коммутаторы и маршрутизаторы Cisco;
- The Linux Command Line — книга о командной строке Linux;
- The Phoenix Project: A Novel about IT, DevOps, and Helping Your Business Win — книга о том, как DevOps-методики могут решить проблемы в IT-организациях;
- The Practice of System and Network Administration — в первом и втором изданиях описываются лучшие практики администрирования, вне зависимости от конкретных платформ или технологий;
- UNIX and Linux System Administration Handbook — подход к системному администрированию с практической точки зрения;
- Securing DevOps — книги о безопасности для DevOps, которая рассматривает современные технологии, используемые для защиты веб-приложений и их инфраструктуры.
Рассылки для сисадминов
- Servers for Hackers — рассылка для программистов, которым нужно администрировать сервер;
- DevOpsLinks — сообщество DevOps, сисадминов и разработчиков с еженедельной рассылкой и чатом;
Репозитории
- Dotdeb — репозиторий с обновлёнными Debian-пакетами для LAMP;
- ElRepo — репозиторий сообщества для Enterprise Linux (RHEL, Centos и т.д.);
- EPEL — репозиторий для RHEL и совместимых с ним (CentOS, Scientific Linux);
- Remi — репозиторий с обновлёнными LAMP-пакетами для RHEL/Centos/Fedora.
- Software Collections — предоставляет обновлённые пакеты Ruby, Python, и т.д. для CentOS/Scientific Linux 6.x.
Сайты
- Ops School — исчерпывающая программа, которая расскажет, как стать operations engineer;
- Digital Ocean Tutorials — удивительно обширный ресурс провайдера облачных инфраструктур для изучения основ определённых приложений, инструментов и даже системного администрирования.