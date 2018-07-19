Вместо бубна: огромная подборка инструментов сисадмина

Вместо бубна: огромная подборка инструментов сисадмина

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ProSymbols; Last Spark

На основе подборки

Хорошему системному администратору нужны хорошие инструменты. Представляем вашему вниманию огромную подборку всего, что может понадобиться для этой работы.

Резервное копирование

  • Amanda — программа для архивирования информации, обладающая возможностью резервного копирования данных, постоянно хранящихся на множестве компьютеров в компьютерной сети;
  • Attic — программа для дедуплицированного резервного копирования, написанная на Python;
  • Bacula — кроссплатформенное клиент-серверная программа, позволяющая управлять резервным копированием, восстановлением, и проверкой данных по сети для компьютеров и операционных систем различных типов;
  • Bareos — форк инструмента Bacula;
  • Barman — менеджер бэкапов для аварийного восстановления серверов PostgreSQL;
  • Backuppc — программа для резервного копирования данных с управлением через веб-интерфейс;
  • Brebis — инструмент для автоматической проверки бэкапов;
  • Bup — эффективная система резервного копирования с глобальной дедупликацией;
  • Burp — программа для резервного копирования и восстановления сети;
  • Duplicati — бесплатный инструмент для онлайн-хранения зашифрованных бэкапов;
  • Duplicity — резервное копирование с шифрованием;
  • FreeFileSync — инструмент для сравнения и синхронизации папок;
  • Lsyncd — монитор файловой системы, синхронизирующий директории;
  • restic — быстрая, безопасная и эффективная программа для резервного копирования;
  • Rsnapshot — инструмент для создания снимков файловой системы;
  • SafeKeep — open-source приложение для резервного копирования;
  • Snebu – эффективный инструмент для создания резервных копий с помощью снимков системы для Unix/Linux-систем;
  • UrBackup — простая в использовании система резервного копирования;
  • ZBackup — универсальный инструмент для дедупликации бэкапов;
  • Backup — библиотека на Ruby для резервного копирования на Unix-системах;
  • DREBS — инструмент для создания периодических снимков томов AWS EBS.

Автоматизация сборки

  • Apache Ant — инструмент для автоматизации сборки. Похож на make, написан на Java;
  • Apache Maven — инструмент для автоматизации сборки, в основном для Java;
  • GNU Make — самый популярный инструмент для автоматизации сборки с множеством применений;
  • Gradle — ещё один open-source инструмент для автоматизации сборки.

ChatOps

  • CloudBot — простой, быстрый, расширяемый open-source IRC-бот на Python;
  • Eggdrop — самый популярный open-source IRC-бот, гибкий и простой в использовании;
  • Err — модульный чат-бот, который легко развернуть и поддерживать;
  • Hubot — фреймворк для создания чат-ботов, созданный на основе GitHub Campfire;
  • Lazlo — фреймворк для ChatOps-автоматизации, написанный на Go;
  • Lita — чат-бот на Ruby;
  • KeyBase — чат-приложение с шифрованием, облаком и git.

Клонирование

  • Clonezilla — программа, предназначенная для клонирования дисков и отдельных разделов жёсткого диска, а также создания резервных копий и аварийного восстановления системы;
  • Fog — open-source система для клонирования;
  • Redo Backup — простой, но эффективный инструмент для резервного копирования и восстановления.

Облачные вычисления

  • AppScale — облачная платформа для создания масштабируемых веб- и мобильных приложений. Совместима с Google App Engine;
  • CloudStack — open-source платформа облачных вычислений для запуска и управления большими сетями виртуальных машин;
  • Cobbler — сервер развёртывания Linux;
  • Mesos — создавайте и запускайте распределённые системы с эффективным использованием ресурсов;
  • OpenNebula — облачная платформа для сисадминов и devops;
  • Openshift Origin — дистрибутив Kubernetes для непрерывной разработки приложений и их развёртывания, разработанный Red Hat;
  • OpenStack — open-source программное обеспечение для создания частных и публичных облаков;
  • The Foreman — инструмент для управления жизненным циклом физических и виртуальных серверов;
  • Tsuru — open-source расширяемое PaaS программное обеспечение;
  • Terraform — позволяет работать с инфраструктурой как с кодом и в основном используется для AWS/GCE.

Облачная оркестрация

  • BOSH — IaaS платформа оркестрации, изначально созданная для развёртывания и управления Cloud Foundry PaaS, но также полезная для распределённых систем общего назначения;
  • Ansible — содержит модули для управления многими типами облачных ресурсов;
  • Cloudify — open-source облачная платформа для оркестрации, написанная на основе TOSCA с помощью Python и YAML;
  • Consul — инструмент для настройки сервисов инфраструктуры;
  • Doozerd — высокодоступное хранилище для небольших объёмов чрезвычайно важных данных;
  • etcd — надёжное распределённое хранилище для наиболее критичных данных системы;
  • Juju — развёртывайте, настраивайте и масштабируйте ваше программное обеспечение на публичных и частных облаках;
  • MCollective — фреймворк на Ruby для управления серверной оркестрацией;
  • Overcast — простая программа командной строки, упрощающая развёртывание, настройку и управление кластерами виртуальных машин;
  • Rundeck — простой инструмент для оркестрации;
  • Serf — децентрализованное членство в кластере, обнаружение неполадок и окрестровка;
  • StackStorm — ChatOps-платформа для управления инфраструктурой. Написана на Python;
  • ZooKeeper — сервис для работы с распределёнными системами.

Облачное хранилище

  • git-annex assistant синхронизированная папка на всех ваших устройствах под управлением OS X, Linux, Android, а также на съёмных носителях и NAS-устройствах;
  • nextCloud — сетевой доступ к файлам;
  • ownCloud — предоставляет универсальный доступ к файлам по сети;
  • Seafile — open-source решение для облачного хранения;
  • SparkleShare — предоставляет услуги по облачному хранению и синхронизации файлов;
  • Swift — высокодоступное распределённое хранилище;
  • Syncthing — open-source система для зашифрованного распределения данных.

Просмотр кода

  • Gerrit — open-source приложение с веб-интерфейсом, интегрируемое с Git, предназначенное для совместного проведения инспекции кода;
  • Phabricator — инструмент для просмотра кода, созданный Facebook и используемый WikiMedia, FB, DropBox и другими;
  • Review Board — инструмент для совместного просмотра кода с веб-интерфейсом.

Организация совместной работы

  • Citadel/UX — open-source веб-приложение для организации совместной работы;
  • EGroupware —  веб-приложение для совместной работы группы людей, написанное на PHP;
  • Horde Groupware — веб-приложение на PHP для организации совместной работы;
  • Kolab — свободный почтовый сервер с поддержкой совместной работы, календарей, списков дел, WebDAV, ActiveSync синхронизацией и многим другим;
  • SOGogroupware — сервер с упором на простоту и масштабируемость;
  • Zimbra —  программный продукт для автоматизации совместной деятельности рабочих групп.

База данных управления конфигурации

  • Clusto — инструмент управления кластерами;
  • i-doit — open-source база данных IT-документации и управления конфигурацией;
  • iTop — настраиваемое ITSM— и CMDB-решение с открытым исходным кодом;
  • Ralph — система управления активами и инфраструктурой датацентров;
  • Sicekit — набор инструментов, предназначенных для MediaWiki, чтобы помочь людям, которые поддерживает системы и инфраструктуру.

Управление конфигурацией

  • Ansible — система управления конфигурациями, написанная на Python;
  • CFEngine — фреймворк для управления конфигурацией и её автоматизации;
  • Chef — система управления конфигурациями, написанная на Ruby и Erlang, с использованием предметно-ориентированного языка для описания конфигураций;
  • mgmt — менеджер конфигураций, написанный на Go;
  • Pallet — платформа для автоматизации инфраструктуры в облаке, сервере или прямо на виртуальной машине;
  • Puppet — кроссплатформенное клиент-серверное приложение, которое позволяет централизованно управлять конфигурацией операционных систем и программ, установленных на нескольких компьютерах. Написано на Ruby;
  • Salt — система управления конфигурациями и удалённого выполнения операций, написанная на Python.

Непрерывная интеграция и развёртывание

  • Buildbot — open-source фреймворк для автоматизации процессов сборки, тестирования и выпуска программного обеспечения;
  • Drone — сервер непрерывной интеграции, основанный на Docker и настраиваемый с помощью YAML-файлов;
  • Go — open-source сервер непрерывной поставки;
  • Jenkins — расширяемый open-source сервер непрерывной интеграции;
  • Spinnaker — open-source платформа непрерывной поставки;
  • TeamCity — мощный инструмент для непрерывной интеграции от JetBrains;

Панели управления

  • Ajenti — панель управления для Linux и BSD;
  • Cockpit — менеджер Linux-серверов с веб-интерфейсом;
  • Froxlor — простая в использовании панель для Linux с поддержкой Nginx и PHP-FPM;
  • ISPConfig — панель управления хостингом для Linux;
  • Sentora — панель управления для Linux, BSD и Windows, основанная на ZPanel;
  • VestaCP — панель управления хостингом для Linux с Nginx;
  • Virtualmin — панель управления для Linux, основанная на Webmin;
  • Webmin — панель управления для Linux с веб-интерфейсом.

Автоматизация развёртывания

  • Capistrano — инструмент для автоматизации и развёртывания удалённого сервера, написанный на Ruby;
  • Fabric — библиотека на Python для удалённого выполнения команд по SSH в целях развёртывания приложения или администрирования системы;
  • Mina — быстрый инструмент для развёртывания;
  • Rocketeer — менеджер задач для автоматического выполнения рутинных операций и инструмент для развёртывания на PHP.

Создание диаграмм

  • drawthe.net — динамически рисует диаграмму сети, исходя из текстового описания.

Распределённые файловые системы

  • Ceph — open-source объектная сеть хранения, обеспечивающая как файловый, так и блочный интерфейсы доступа;
  • LeoFS — высокодоступная, распределённая, отказоустойчивая файловая система;
  • GlusterFS — распределённая, параллельная, линейно масштабируемая файловая система с возможностью защиты от сбоев;
  • HDFS — файловая система, предназначенная для хранения файлов больших размеров, поблочно распределённых между узлами вычислительного кластера. Написана на Java для фреймворка Hadoop;
  • Lustre — распределённая файловая система массового параллелизма, обычно используемая для крупномасштабных кластерных вычислений;
  • MooseFS — отказоустойчивая, распределенная сетевая файловая система с открытым исходным кодом;
  • OpenAFS — распределённая файловая система с поддержкой нескольких ОС;
  • TahoeLAFS — open-source децентрализованная облачная файловая система;
  • XtreemFS — отказоустойчивая распределённая файловая система.

DNS

  • Bind — открытая и наиболее распространённая реализация DNS-сервера;
  • djbdns — простой и безопасный набор программ для обслуживания и разрешения DNS-зон;
  • Designate — DNS REST API с поддержкой нескольких DNS-серверов в качестве бэкенда;
  • dnsmasq — легковесный и быстроконфигурируемый DNS-, DHCP- и TFTP-сервер, предназначенный для обеспечения доменными именами и связанными с ними сервисами небольших сетей;
  • Knot — высокопроизводительный open-source авторитетный DNS-сервер;
  • NSD — авторитетный DNS-сервер на Си;
  • PowerDNS — высокопроизводительный DNS-сервер с множеством функций для балансировки нагрузки, написанный на C++;
  • Unbound — рекурсивный и кэширующий DNS-преобразователь;
  • Yadifa — легковесный авторитетный DNS-сервер с возможностями DNSSEC.

Редакторы

  • Atom — текстовый редактор от GitHub;
  • Brackets  — open-source текстовый редактор для веб-дизайнеров и фронтенд-разработчиков;
  • Eclipse — IDE с системой расширений, написанная на Java;
  • Geany — текстовый редактор, использующий GTK+;
  • GNU Emacs — расширяемый и настраиваемый текстовый редактор;
  • Haroopad — редактор разметки с возможностью сразу же видеть результат;
  • ICEcoder —  редактор кода с веб-интерфейсом;
  • Intellij IDEA — мощная IDE с множеством плагинов, написанная на Java и Kotlin;
  • jotgit — редактор для совместного редактирования;
  • Light Table — open-source редактор кода с системой расширений;
  • Lime — open-source альтернатива Sublime Text, написанная на Go;
  • SciTE — текстовый редактор на основе SCIntilla;
  • TextMate — текстовый редактор для OS X.
  • Vim — текстовый редактор с широкими возможностями для настройки;
  • Visual Studio Code — настраиваемый, кроссплатформенный редактор кода от Microsoft.

Управление IT-активами

  • GLPI — система работы с заявками и инцидентами, а также для инвентаризации компьютерного оборудования;
  • OCS Inventory NG — позволяет пользователям инвентаризировать IT-активы;
  • Netbox — инструмент для управления IP-адресами и инфраструктурой датацентра;
  • RackTables — система управления активами для датацентров;
  • Ralph — система управления активами и инфраструктурой датацентров;
  • Snipe IT — система управления активами и лицензиями;
  • OpenDCIM — приложение для управления инфраструктурой датацентра.

LDAP

Работа с логами

  • Echofish — система для сбора и анализа логов в реальном времени;
  • Fluentd — open-source система для сбора логов;
  • Flume — распределённая система сбора и агрегации логов;
  • Graylog2 — сервер для анализа событий и логов с возможностями оповещения;
  • Heka — система для работы с логами от Mozilla;
  • Kibana — инструмент для визуализации данных;
  • Logstash — инструмент для управления событиями и логами;
  • Octopussy — open-source решение для работы с логами.

Почтовые серверы

  • Cyrus IMAP/POP3 — open-source почтовый сервер, который предназначен для запуска на закрытых серверах;
  • Dovecot — IMAP- и POP3-сервер, разрабатываемый с упором на безопасность, гибкость настройки и быстродействие;
  • Exim — агент пересылки сообщений для Unix-систем;
  • Haraka — высокопроизводительный SMTP-сервер на JavaScript;
  • MailCatcher — простой SMTP-сервер на Ruby. Полезен в целях разработки или отладки;
  • Maildrop — высокопроизводительный open-source SMTP-сервер;
  • OpenSMTPD — защищённый SMTP-сервер;
  • Postfix — open-source агент передачи почты;
  • Qmail — безопасная замена Sendmail;
  • Sendmail — один из старейших агентов передачи почты.
  • Mail-in-a-Box — легкоразвёртываемый почтовый сервер;
  • iRedMail — open-source почтовый сервер, основанный на Postfix и Dovecot.

Обмен сообщениями

  • ejabberd — распределённый и устойчивый к отказам XMPP-сервер, написанный в основном на Erlang;
  • Metronome IM — XMPP-сервер мгновенного обмена сообщениями, начинался как форк Prosody IM;
  • MongooseIM — масштабируемая платформа для мгновенного обмена сообщениями, написанная на Erlang;
  • Openfire — кроссплатформенный XMPP-сервер, написанный на Java;
  • Prosody IM — кроссплатформенный XMPP-сервер, написанный на Lua;
  • Tigase — XMPP-сервер на Java;
  • Candy — многопользовательский XMPP-клиент, написанный на JavaScript;
  • Kaiwa — open-source веб-клиент для XMPP;
  • Lets-Chat — чат на Node.js с собственным сервером.

Мониторинг

  • Alerta — распределённая, масштабируемая и гибкая система мониторинга;
  • Canopsis — open-source гипервизор;
  • Cacti — инструмент с веб-интерфейсом, который собирает статистические данные за определённые временные интервалы и позволяет отобразить их в графическом виде;
  • Cabot — легко развёртываемая служба мониторинга и оповещений на собственном сервере;
  • Centreon — open-source инструмент для мониторинга производительности;
  • check_mk — набор расширений для Nagios;
  • Flapjack — система мониторинга маршрутизации уведомлений;
  • Icinga — форк Nagios;
  • LibreNMS — форк Observium;
  • Monit — небольшой open-source инструмент для управления и мониторинга Unix-систем;
  • Munin — сетевой инструмент мониторинга ресурсов;
  • Naemon — сетевой инструмент для мониторинга, основанный на Nagios, но с улучшениями производительности и новой функциональностью;
  • Nagios — open-source инструмент для мониторинга компьютерных систем и сетей: наблюдения, контроля состояния вычислительных узлов и служб, оповещения администратора в том случае, если какие-то из служб прекращают свою работу;
  • Observium — система мониторинга для Cisco, Windows, Linux, HP, Juniper, Dell, FreeBSD, Brocade, Netscaler, NetApp и многих других. Есть платная и бесплатная версии;
  • Opsview — система мониторинга, основанная на Nagios 4;
  • Riemann — гибкая система мониторинга распределённых систем;
  • Sensu — open-source фреймворк для мониторинга на Ruby;
  • Sentry — инструмент для мониторинга приложений и логирования событий;
  • Serverstats — простой инструмент для создания графиков с помощью rrdtool;
  • Seyren — дашборд с оповещениями для Graphite;
  • Shinken — open-source фреймворк для мониторинга на Python;
  • Zabbix — open-source система мониторинга и отслеживания статусов разнообразных сервисов компьютерной сети, серверов и сетевого оборудования;
  • Adagios — веб-интерфейс для конфигурации Nagios;
  • Dash — веб-дашборд для Linux;
  • Thruk — веб-интерфейс для Naemon, Nagios, Icinga и Shinken;
  • Uchiwa — open-source дашборд для Sensu;
  • OMD — система сетевого мониторинга.

Показатели и сбор показателей

  • Collectd — демон для сбора системной статистики;
  • Collectl — высокоточный инструмент для сбора показателей производительности системы;
  • Smashing — фреймворк на Ruby, позволяющий создавать дашборды. Является форком Dashing;
  • Diamond — демон на Python, собирающий статистику;
  • Facette — инструмент для визуализации временных данных, написанный на Go;
  • Freeboard — open-source инструмент для создания дашбордов;
  • Ganglia — масштабируемая распределённая система мониторинга для высокопроизводительных систем;
  • Grafana — open-source программное обеспечение для анализа временных рядов;
  • Graphite — open-source инструмент для хранения временных данных и их отображения;
  • InfluxDB — open-source распределённая база данных для хранения временных рядов;
  • KairosDB — база данных для хранения временных рядов, является форком OpenTSDB 1.x;
  • NetData — система для распределённого мониторинга производительности и работоспособности в реальном времени;
  • OpenTSDB — масштабируемая, распределённая open-source база данных для хранения временных рядов;
  • Packetbeat — захватывает сетевой трафик о отображает его на дашборде Kibana;
  • Prometheus — система мониторинга сервисов и база данных временных рядов;
  • RRDtool — набор утилит для хранения, обработки и визуализации динамических последовательностей данных;
  • Statsd —  демон на Node.js для сбора статистики.

Управление конфигурацией сети

  • GestióIP — open-source решение для управления IP-адресами;
  • NOC Project — масштабируемая, высокопроизводительная open-source система эксплуатационной поддержки;
  • Netbox — инструмент для управления IP-адресами и инфраструктурой датацентра;
  • Oxidized — инструмент с веб-интерфейсом для резервного копирования конфигурации сетевых устройств;
  • phpIPAM — open-source инструмент для управления IP-адресами. Имеет интеграцию с PowerDNS;
  • RANCID — отслеживает конфигурацию сетевого устройства и ведёт журнал изменений;
  • rConfig — open-source инструмент для управления конфигурацией сетевых устройств;
  • trigger — надёжный инструмент для автоматизации настройки сети, написанный на Python.

Рассылки

  • DadaMail — приложение для рассылок, написанное на Perl;
  • phpList — приложение для рассылок с бесплатным тарифом на 300 сообщений в месяц.

NoSQL

  • Apache HBase— open-source нереляционная распределённая база данных;
  • Cassandra — распределённая система управления базами данных, рассчитанная на создание высокомасштабируемых и надёжных хранилищ огромных массивов данных;
  • Hypertable — высокопроизводительная, масштабируемая база данных по образцу BigTable;
  • CouchDB — документо-ориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом, не требующая описания схемы данных;
  • ElasticSearch — база данных, написанная на Java;
  • MongoDB — документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом, не требующая описания схемы таблиц;
  • RavenDB — полностью транзакционная документоориентированная база данных;
  • RethinkDB — распределённая документоориентированная СУБД с открытым исходным кодом, сохраняющая данные в бессхемном JSON-формате;
  • FlockDB — распределённая, отказоустойчивая графовая база данных от Twitter;
  • Neo4j — open-source графовая база данных;
  • LevelDB — высокоэффективная база данных типа «ключ-значение» от Google;
  • Redis — нереляционная высокопроизводительная СУБД;
  • Riak — распределённая open-source NoSQL-СУБД типа «ключ-значение».

Упаковка

  • fpm — эффективный упаковщик для множества платформ;
  • omnibus-ruby — упаковщик на Ruby;
  • packman — open-source упаковщик на Python;
  • tito — создаёт RPM для проектов на основе git.

Распределение и планирование задач

  • ActiveMQ — open-source брокер сообщений написанный на Java. Имеет полную поддержку JMS;
  • BeanstalkD — простая и быстрая очередь задач;
  • Gearman — фреймворк для распределения задач;
  • Kafka — распределённый брокер сообщений;
  • RabbitMQ — платформа, реализующая систему обмена сообщениями между компонентами программной системы на основе стандарта AMQP;
  • NSQ — распределённый брокер сообщений;
  • ZeroMQ — высокопроизводительная асинхронная библиотека обмена сообщениями.

СУБД

  • Firebird — универсальная open-source база данных;
  • Galera — масштабируемый кластер для MySQL;
  • MariaDB — форк MySQL, разработанный сообществом;
  • MySQL — популярная реляционная СУБД;
  • Percona Server — улучшенная замена MySQL;
  • PostgreSQL — ещё одна популярная open-source реляционная база данных;
  • PostgreSQL-XL — open-source масштабируемый кластер баз данных на основе PostgreSQL;
  • SQLite — библиотека с автономной, безсерверной, транзакционной базой данных.

Безопасность

  • Blackbox — безопасное хранение данных в Git/Mercurial;
  • Denyhosts — средство против брутфорс-атак на SSH-сервер;
  • Fail2Ban — сканирует логи и выполняет определённые действия для подозрительных IP-адресов;
  • fwknop — защищает порты с помощью SPA-авторизации;
  • Glastopf — ханипот для эмуляции уязвимостей и сбора информации о атакующих;
  • Kippo — ханипот для логирования брутфорс-атак;
  • OSSEC — хостовая система обнаружения вторжений, которая проводит анализ логов, обнаруживает руткиты и многое другое;
  • OSQuery — обращайтесь к вашим устройствам как к базе данных с помощью базовых SQL-команд;
  • pfSense — дистрибутив для создания межсетевого экрана/маршрутизатора, основанный на FreeBSD;
  • Snort — open-source система предотвращения и обнаружения вторжений;
  • SpamAssassin — мощный спам-фильтр с множеством методик обнаружения;
  • BounCA — веб-инструмент для генерации самоподписанных SSL-сертификатов.

Обнаружение сервисов

  • Consul — инструмент для обнаружения, мониторинга и настройки сервисов;
  • Doozerd — высокодоступное хранилище для небольших объёмов чрезвычайно важных данных;
  • ZooKeeper — сервис для работы с распределёнными системами.

Контейнеры

  • Bitnami — сервис для автоматической упаковки, развёртывания и поддержки веб-приложений;
  • Docker — программное обеспечение для автоматизации развёртывания и управления приложениями в среде виртуализации на уровне операционной системы;
  • LXC — система виртуализации на уровне операционной системы для запуска нескольких изолированных экземпляров операционной системы Linux на одном узле;
  • LXD — менеджер контейнеров;
  • OpenVZ — реализация технологии виртуализации на уровне операционной системы, которая базируется на ядре Linux;
  • Docker Compose — инструмент для определения и запуска многоконтейнерных Docker-приложений;
  • Singularity — контейнеры приложений для Linux.

SSH

  • Advanced SSH config — расширяет возможности файла ssh_config;
  • autossh — автоматически возобновляет ssh-сессию после прерывания сети;
  • Cluster SSH — контроль над многими окнами xterm с помощью простой консоли;
  • DSH — обёртка для выполнения нескольких удалённых shell-команд из одной командной строки;
  • Mosh — мобильный shell;
  • parallel-ssh — запускайте SSH-команды асинхронно на множестве серверов с минимальной нагрузкой;
  • pdsh — многопоточный shell-клиент, параллельно выполняющий команды на множестве удалённых хостов;
  • SSH Power Tool — выполняйте команды и загружайте файлы на несколько серверов одновременно без использования pre-shared ключей;
  • sshrc — сохраняет ~/.sshrc на локальном компьютере после удалённого подключения;
  • stormssh — инструмент командной строки для управления SSH-соединениями.

Статистика

  • Analog — анализатор лог-файлов;
  • AWStats — бесплатный генератор графической статистики;
  • GoAccess — анализ логов в реальном времени и интерактивный просмотр в терминале;
  • Open Web Analytics — добавляйте веб-аналитику на сайты с помощью JavaScript, PHP или REST API;
  • Webalizer — бесплатная программа для анализа логов сервера.

Страницы состояния

  • Cachet — open-source система страниц состояния на PHP.

Тикет-системы

  • Bugzilla — багтрекер общего назначения, изначально созданный Mozilla для внутренних нужд;
  • Flyspray — багтрекер с веб-интерфейсом, написанный на PHP;
  • MantisBT — open-source багтрекер с веб-интерфейсом;
  • osTicket — простая тикет-система для техподдержки;
  • OTRS — открытая система обработки заявок;
  • Redmine — open-source тикет-система, написанная на Ruby;
  • Request Tracker — тикет-система на Perl;
  • TheBugGenie — бесплатная для небольших команд тикет-система.

Устранение неполадок и диагностика

  • mitmproxy — инструмент на Python для перехвата, просмотра и изменения сетевого трафика;
  • Sysdig — анализируйте контейнеры и оркестраторы в реальном времени или захватывайте активность контейнера для дальнейшего анализа;
  • Wireshark — популярная программа-анализатор трафика;
  • Trinity Rescue Kit — Linux Live CD для восстановления машин на Linux и Windows.

Управление проектами

  • GitBucket — клон GitHub, написанный на Scala;
  • GitLab — клон GitHub, написанный на Ruby;
  • Gogs — легковесный Git-сервис, написанный на Go;
  • Phabricator — инструмент для просмотра кода, созданный Facebook и используемый WikiMedia, FB, DropBox и другими;
  • Redmine — open-source серверное веб-приложение для управления проектами и задачами, написанное на Ruby;
  • Taiga — open-source инструмент для управления проектами на основе методик Kanban и Scrum;
  • The Bug Genie — инструмент на PHP для управления проектами и отслеживания задач;
  • Trac — средство управления проектами и отслеживания ошибок в программном обеспечении, написанное на Python.

Управление версиями

  • Fossil — система управление версиями со встроенной wiki и багтрекером;
  • Git — распределённая система управления версиями с акцентом на скорость;
  • GNU Bazaar — распределённая система управления версиями, спонсируемая Canonical;
  • Mercurial — кроссплатформенная распределённая система управления версиями, разработанная для эффективной работы с очень большими репозиториями кода;
  • Subversion — open-source централизованная система управления версиями.

Виртуализация

  • Archipel — платформа для управления виртуальными машинами, использующая XMPP;
  • KVM — виртуализация для Linux;
  • OpenNebula — облачная платформа для сисадминов и devops;
  • oVirt — open-source платформа для виртуализации, основанная на KVM;
  • Packer — инструмент для создания идентичных образов машин для нескольких платформ;
  • Proxmox VE — open-source платформа для виртуализации;
  • QEMU — open-source программа для эмуляции аппаратного обеспечения различных платформ и виртуализации;
  • Vagrant — инструмент  для создания и конфигурирования виртуальной среды разработки;
  • VirtualBox — виртуализация для Windows, Linux, FreeBSD, macOS, Solaris/OpenSolaris, ReactOS, DOS и других;
  • Xen — кроссплатформенный гипервизор, распространяемый по лицензии GPL.

VPN

  • OpenVPN — применяет специальный протокол безопасности, который использует SSL/TLS для обмена ключами;
  • Pritunl — VPN-решение, основанное на OpenVPN;
  • SoftEther — многопротокольный VPN с расширенными функциями;
  • sshuttle — прозрачный прокси-сервер, который работает как VPN;
  • strongSwan — open-source VPN для Linux;
  • tinc — распределённый p2p VPN;
  • wireguard — быстрый и защищённый VPN.

Веб

  • Apache — самый популярный веб-сервер;
  • Caddy — HTTP/2 веб-сервер с автоматическим HTTPS:
  • Cherokee — легковесный и высокопроизводительный веб-сервер;
  • Lighttpd — веб-сервер, оптимизированный для случаев, когда критически важна скорость;
  • Nginx — HTTP-сервер и обратный прокси-сервер, почтовый прокси-сервер, а также TCP/UDP прокси-сервер общего назначения;
  • uWSGI — веб-сервер и сервер веб-приложений, первоначально реализованный для запуска Python-приложений через протокол WSGI;
  • HAProxy — надёжный TCP/HTTP балансировщик нагрузки;
  • Squid — кэширующий прокси для HTTP, HTTPS, FTP и не только;
  • Traefik — обратный прокси и балансировщик нагрузки, написанный на Go;
  • Varnish — обратный HTTP-прокси.

Веб-почта

  • Mailpile — почтовый клиент с упором на предоставление пользователям шифрования и конфиденциальности по умолчанию;
  • Roundcube — клиент для веб-почты с веб-интерфейсом, написанный на PHP;
  • SquirrelMail — клиент для веб-почты на PHP.

Вики

  • BookStack — простой вики-движок на PHP, использующий MySQL для хранения данных;
  • DokuWiki — простой, но достаточно мощный вики-движок;
  • Gollum — простой вики-движок, построенный на основе Git;
  • ikiwiki — вики-компилятор;
  • MDwiki — вики, полностью написанная на HTML5/JavaScript;
  • MediaWiki — движок для вики-проектов, который был написан специально для Википедии;
  • MoinMoin — мощный, простой в использовании и расширяемый вики-движок, написанный на Python;
  • Ōlelo Wiki — вики-движок, построенный на основе Git;
  • TiddlyWiki — вики-движок и вики-концепция, заключающаяся в том, что весь вики-сайт представляет собой одну HTML-страницу, интерактивность которой обеспечивается скриптами.

Блоги

Книги

Рассылки для сисадминов

  • Servers for Hackers — рассылка для программистов, которым нужно администрировать сервер;
  • DevOpsLinks — сообщество DevOps, сисадминов и разработчиков с еженедельной рассылкой и чатом;

Репозитории

  • Dotdeb — репозиторий с обновлёнными Debian-пакетами для LAMP;
  • ElRepo — репозиторий сообщества для Enterprise Linux (RHEL, Centos и т.д.);
  • EPEL — репозиторий для RHEL и совместимых с ним (CentOS, Scientific Linux);
  • Remi — репозиторий с обновлёнными LAMP-пакетами для RHEL/Centos/Fedora.
  • Software Collections — предоставляет обновлённые пакеты Ruby, Python, и т.д. для CentOS/Scientific Linux 6.x.

Сайты

  • Ops School — исчерпывающая программа, которая расскажет, как стать operations engineer;
  • Digital Ocean Tutorials — удивительно обширный ресурс провайдера облачных инфраструктур для изучения основ определённых приложений, инструментов и даже системного администрирования.