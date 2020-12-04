Apple начала принимать заявки разработчиков на снижение комиссии в App Store

Apple запустила веб-страницу App Store Small Business Program, на которой рассказала о сути новой программы. Там же разработчики могут зарегистрироваться в ней до 18 декабря, чтобы уже с начала следующего года платить лишь 15% от дохода с приложений для iOS, iPadOS и прочих систем купертиновцев.

Для прохождения регистрации, разработчики должны соответствовать некоторым требованиям Apple. Им необходимо быть владельцем аккаунта, состоящего в Apple Developer Program. Также нужно будет ознакомиться с новым (декабрьским) соглашением о платных приложениях и согласиться с ним.

Напомним, что ранее Apple объявила о снижении комиссии для тех компаний и разработчиков, которые зарабатывают менее 1 млн долларов в год. По словам самой корпорации, под это требование подходят около 98% всех iOS-разработчиков, публикующихся в App Store. Своё недовольство обновлённой политикой уже успели высказать Epic Games, Spotify и прочие IT-гиганты.

Источник: MacRumors