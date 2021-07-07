Беспилотные роботы «Яндекса» будут развозить еду студентам в американских колледжах. Выглядит футуристично

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«Яндекс» и американский сервис доставки GrubHub договорились о партнерстве. Теперь российские роверы будут доставлять еду в кампусы американских университетов.

Роботы станут частью GrubHub, который сотрудничает с 250 кампусами. Это значит, что все студенты из универстетов-партнёров будут заказывать еду через GrubHub, а привозить её будут российские беспилотные вездеходы.

Преимущество роверов от «Яндекса» — даже не автопилот, а размеры и «вездеходность». В кампусах много пешеходных зон, и автомобилю туда проехать трудно. Беспилотные роботы с этой задачей справляются. Это позволит сократить расходы.

Яндекс.Роверы начинали с доставки документов в Сколково, потом доставляли еду в Мурино (Санкт-Петербург). Теперь они выходят на новый, международный уровень.

Источник: Reuters