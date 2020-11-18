Обновление Google Chrome увеличило время работы ноутбуков от одного заряда

Google объявила о выпуске последнего в 2020 году апдейта для своего браузера. Как и в случае с Firefox 83, обновление поискового гиганта призвано улучшить производительность и энергопотребление Chrome.

Чем обновление будет полезно обычному пользователю?

Самым заметным изменением, которое разработчики привнесли в Google Chrome, стало меньшее энергопотребление браузера. Это оказалось возможно благодаря новому алгоритму работы с открытыми вкладками: теперь активная веб-страница имеет приоритет над теми, что открыты в фоне, в результате чего нагрузка на процессор может быть снижена до пяти раз. По подсчётам самой Google, это позволяет ноутбуку, на котором установлена самая актуальная версия Chrome, работать примерно на 1.25 часа дольше при веб-сёрфинге.

А что там с производительностью?

В этом плане у обновлённого Chrome также полный порядок: по заверениям поискового гиганта, браузер стал запускаться на 25% быстрее, а скорость открытия новых вкладок увеличилась на 7%.

Какие ещё нововведения подготовил апдейт?

Теперь пользователи, имеющие привычку открывать множество вкладок одновременно, могут использовать поиск по этим самым вкладкам.

Также Google добавила в браузер возможность выполнять некоторые действия прямо внутри адресной строки. Например, удалять историю поиска.

Источник: Блог Google