У Telegram могут потребовать ключи шифрования для переписок пользователей Евросоюза

Так, в неопубликованном пока документе говорится о том, что внутри Европейского союза планируется внедрить ряд новых мер, призванных остановить исламский экстремизм и терроризм. В числе прочего ожидается, что технологические компании, в активе которых имеются собственные мессенджеры, будут обязаны предоставлять властям данные о содержании зашифрованной переписки пользователей.

Все эти новшества в европейском законодательства станут частью большого правового обновления региона, которое призвано увеличить ответственность площадок за проявление ненависти в сети, насилия и публикации прочего незаконного контента.

В свою очередь Telegram пока что не дал никаких комментариев по данному поводу. Но учитывая, что в России при схожей ситуации Дуров до последнего держал оборону за персональные данные пользователей, вполне вероятно, что нечто похожее ждёт нас и в случае с Евросоюзом.

Источник: Bloolmberg