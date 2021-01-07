ФБР заинтересовалось компанией JetBrains в рамках расследования о взломе SolarWinds

В издании The New York Times появился новый материал о взломе SolarWinds российскими хакерами. На этот раз журналисты рассказали об интересе, проявляемом ФБР по отношению к JetBrains в рамках этого дела.

Эксперты по кибербезопасности отмечают, что злоумышленники могли скомпрометировать TeamCity, разрабатываемый компанией. При этом сами спецслужбы пока что не выдвигали никаких конкретных обвинений разработчику ПО. На данном этапе ФБР лишь изучает возможность использования программы во взломе.

Отметим, что в официальном блоге компании, основанной выходцами из России, появилась публикация. В ней Максим Шафиров, глава ИТ-гиганта, заявил, что JetBrains не имеет отношения ко взломам. При этом он также подтвердил, что ни SolarWinds, ни спецслужбы не обращались к ним по поводу случившегося.

Прежде всего, JetBrains никоим образом не участвовала и не была вовлечена в эту атаку. SolarWinds является одним из наших клиентов и использует TeamCity <…> SolarWinds не связывалась с нами с какими-либо подробностями относительно обнаруженной «дыры». Единственная информация, которой мы располагаем — это то, что было опубликовано в общем доступе. Максим Шафиров , Глава JetBrains

Как пишет vc.ru, в общей сложности сервисом для совместного тестирования и обмена кодом от JetBrains пользуется около 300 тыс компаний. Именно столь широкое распространение TeamCity могло сыграть злую шутку и сделать из него инструмент для получения доступа к SolarWinds.

Источник: The New York Times