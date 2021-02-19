GitHub создал сервис для 3D-визуализации аккаунтов пользователей

Внезапно для всех, GitHub представил новый сервис — Skyline. С его помощью каждый желающий может посмотреть, как выглядела активность его аккаунта за прошедший 2020 год.

Весь проект выполнен в стиле ретровейва. На фоне играет соответствующая музыка, а на главной странице вас встречает описание сервиса и одно-единственное поле для ввода. В него надо вписать ваш GitHub-никнейм, после чего произойдёт «магия».

Skyline автоматически создаст приятную 3D-модель панорамы города. В её основу лягут все ваши активности на GitHub за 2020 год.

Разработчики также предусмотрели возможность скачать получившуюся модель. Сохранить её можно в STL-формате, который способны «съесть» большинство современных 3D-принтеров.

Источник: Skyline