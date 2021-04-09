Google Chrome заблокировал HTTP, HTTPS и FTP-доступы на порте 10080 из-за хакерской угрозы

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В 2020 году специалист по кибербезопасности Сэми Камкар обнаружил новую версию NAT Slipstreaming атаки. С её помощью хакеры могли размещать на сайте вредоносные скрипты, которые отправляли специально созданный ответ в обход NAT брандмауэра пользователя. В результате, злоумышленники получали доступ к любому порту TCP/UDP в его внутренней сети.

Уязвимость работает лишь на определённых портах. Это позволяет разработчикам браузеров оперативно блокировать те из них, которые могут быть задействованы в атаках на пользователей.

На данный момент Google уже заблокировала в Chrome FTP, HTTP и HTTPS доступы на портах 69, 137, 161, 554, 1719, 1720, 1723, 5060, 5061 и 6566. А сейчас к ним добавился и порт 10080, который Firefox заблокировала и того раньше — в ноябре 2020 года.

В отличие от ранее затронутых портов, блокировка 10080-го может стать проблемой. Всё потому, что часть разработчиков использует его в качестве альтернативы порту 80.

Для того, чтобы девелоперы могли и дальше работать с ним, участник команды Google Chrome Адам Райс добавит «корпоративную политику». Разработчики смогут использовать её для переопределения блока.

Источник: BleepingComputer