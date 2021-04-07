Хакеры разослали пользователям вредоносное обновление смартфонов, взломав сервер их производителя

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Немецкий производитель смартфонов Gigaset подвергся хакерской атаке. В результате злоумышленники получили доступ как минимум к одному серверу компании.

Сразу несколько источников указывают на то, что инцидент произошёл ещё 2 апреля 2021 года. В Gigaset уже подтвердили факт взлома.

Хакеры, взломавшие сервер производителя, разослали пользователям заражённый апдейт. После его установки на смартфонах появились неизвестные неудаляемые приложения. Они быстро разряжали девайсы, а также бесконечно запускали браузер с открытыми сайтами online-казино.

Также неудачно обновившиеся смартфоны начали рассылать спам через SMS и WhatsApp. Часть пользователей заявила о потере доступа к своим Facebook-аккаунтам.

Представители Gigaset заявили, что с проблемой столкнулись не все пользователи бренда. Она коснулась лишь тех из них, кто обновился непосредственно с заражённого сервера. Компания уже занимается «краткосрочным решением проблемы», надеясь выпустить патч в течение 48 часов.

Источник: SecurityLab.ru