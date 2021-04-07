Хакеры разослали пользователям вредоносное обновление смартфонов, взломав сервер их производителя

Немецкий производитель смартфонов Gigaset подвергся хакерской атаке. В результате злоумышленники получили доступ как минимум к одному серверу компании.
Сразу несколько источников указывают на то, что инцидент произошёл ещё 2 апреля 2021 года. В Gigaset уже подтвердили факт взлома.
Хакеры, взломавшие сервер производителя, разослали пользователям заражённый апдейт. После его установки на смартфонах появились неизвестные неудаляемые приложения. Они быстро разряжали девайсы, а также бесконечно запускали браузер с открытыми сайтами online-казино.
Также неудачно обновившиеся смартфоны начали рассылать спам через SMS и WhatsApp. Часть пользователей заявила о потере доступа к своим Facebook-аккаунтам.
Представители Gigaset заявили, что с проблемой столкнулись не все пользователи бренда. Она коснулась лишь тех из них, кто обновился непосредственно с заражённого сервера. Компания уже занимается «краткосрочным решением проблемы», надеясь выпустить патч в течение 48 часов.
Источник: SecurityLab.ru