Inliner: VSCode-расширение для чтения и исправления кода без необходимости переключаться между файлами

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На Reddit набирает популярность тред с новым расширением для VSCode. Проект, получивший название Inliner, позволяет исправлять код в сторонних файлах, не выходя из уже открытого.

Разработкой инструмента занимается Siddhant Jain — автор одноимённого YouTube-канала. По словам девелопера, на данный момент Inliner поддерживает лишь Python и JavaScript. Но в дальнейшем планируется добавление множества других языков.

Более того, автор пообещал выпустить такое же расширение и для остальных редакторов, в том числе выпущенных JetBrains.

Как работает Inliner?

Если пользователь хочет получить доступ к функции, находящейся в отдельном файле, ему достаточно кликнуть на её вызов в коде. Расширение откроет блок с ней в том же окне редактора, а затем сохранить внесённые изменения.

Более наглядно работу Inliner можно увидеть в видео:

Как скачать и установить расширение себе?

Пока что автор не опубликовал инструмент в магазине расширений VSCode. Вместо этого он предлагает пользователям оставить адрес электронной почты, перейдя по ссылке. На него Siddhant Jain в дальнейшем вышлет инструкцию для участия в раннем доступе.

Источник: Reddit