iPod.js — веб-версия легендарного плеера с авторизацией через Spotify и Apple Music

iPod.js — веб-версия легендарного плеера с авторизацией через Spotify и Apple Music

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Как вишенка на торте — работающий Click Wheel.

Пользователь Hacker News под ником tonyhawkins поделился интересной находкой. Проект iPod.js, как понятно из названия, представляет из себя онлайн вариант легендарного плеера Apple.

Сервис представляет из себя сайт-одностраничник, в центре которого расположился iPod Classic. Пользователь может перемещаться по меню, используя либо клавиатуру, либо через Click Wheel — знаменитый орган управления плеера.

Причём принцип его работы такой же, как на настоящем плеер — надо зажать мышкой и провести по кругу, чтобы двигаться по пункта меню.

Для того, чтобы слушать музыку на iPod.js, пользователям предлагается авторизоваться. Это можно сделать с помощью своего аккаунта в Spotify или Apple Music.

При этом автор проекта под ником tannerv оставил в виртуальном iPod приятную пасхалку. Перейдя в меню Games можно сыграть в классическую аркаду — Арканоид.

Какие технологии использовались для создания iPod.js?

По словам автора, фронтенд проекта делался на JavaScript (TypeScript и React) и CSS. Для связки с музыкальными сервисами использовались Spotify Web Playback SDK и Apple MusicKit JS.

Где узнать подробности создания проекта?

В GitHub-репозитории iPod.js

Источник: Hacker News

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