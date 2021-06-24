iPod.js — веб-версия легендарного плеера с авторизацией через Spotify и Apple Music

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Пользователь Hacker News под ником tonyhawkins поделился интересной находкой. Проект iPod.js, как понятно из названия, представляет из себя онлайн вариант легендарного плеера Apple.

Сервис представляет из себя сайт-одностраничник, в центре которого расположился iPod Classic. Пользователь может перемещаться по меню, используя либо клавиатуру, либо через Click Wheel — знаменитый орган управления плеера.

Причём принцип его работы такой же, как на настоящем плеер — надо зажать мышкой и провести по кругу, чтобы двигаться по пункта меню.

Для того, чтобы слушать музыку на iPod.js, пользователям предлагается авторизоваться. Это можно сделать с помощью своего аккаунта в Spotify или Apple Music.

При этом автор проекта под ником tannerv оставил в виртуальном iPod приятную пасхалку. Перейдя в меню Games можно сыграть в классическую аркаду — Арканоид.

Какие технологии использовались для создания iPod.js?

По словам автора, фронтенд проекта делался на JavaScript (TypeScript и React) и CSS. Для связки с музыкальными сервисами использовались Spotify Web Playback SDK и Apple MusicKit JS.

Где узнать подробности создания проекта?

В GitHub-репозитории iPod.js

Источник: Hacker News