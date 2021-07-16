«Яндекс» представила технологию русского дубляжа видео в реальном времени. У неё нет аналогов в мире

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Что случилось

«Яндекс» показала новую технологию, которая автоматически переводит видео с английского и озвучивает его на русском в режиме реального времени.

С помощью этой функции в Яндекс.Браузере можно будет спокойно смотреть и понимать ролики на английском, даже если вы не знаете иностранного языка. Всё озвучит диктор.

Как работает

Новая технология использует машинный перевод, технологии биометрии, распознавания и синтеза речи.

Алгоритмы определяют пол говорящего и подбирают нужный голос. Чтобы реплики совпадали по длине, технология то ускоряет, то замедляет голос переводчика.

Вот, как это выглядит:

Как попробовать

Пока это только прототип. Протестировать функцию машинного перевода можно на определённых видео из этого плейлиста. Это можно сделать из Яндекс.Браузера.

Источник: Forbes, РБК