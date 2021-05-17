Эксперт нашёл общую «дыру» в безопасности большинства редакторов кода

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Специалист по кибербезопасности Джаред Харпер обнаружил уязвимость в редакторе кода VSCode. С её помощью злоумышленники могут передавать произвольные файлы. Для этого достаточно открыть в редакторе написанный определённым образом исходный код.

Эксперт показал, как при открытии Rust-кода с использованием плагина расширения синтаксиса (так называемого процедурного макроса) открывается возможность выстроить соединение с хостом 127.0.0.1:8080 и отправить содержимое файла ~/.ssh/id_rsa с SSH-ключами пользователя.

При этом VSCode был использован лишь в качестве примера, пишет SecurityLab. Точно такой же трюк можно провернуть в принципе с любым редактором, раскрывающим процедурные макросы.

Специалист даже записал видео, в котором продемонстрировал произведённую им атаку:

Источник: SecurityLab