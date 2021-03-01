Энтузиаст ускорил загрузку GTA Online на 70%: с 6 до менее 2 минут

Разработчик из Латвии рассказал о том, как ему удалось решить проблему долгих загрузок в GTA Online. Для этого ему понадобилось дописать около 100 строк кода. Инструкция того, как повторить сделанное им в «домашних условиях», опубликована на его GitHub-аккаунте.
Автор проекта начал свой пост в блоге с того, что пожаловался на издевательски долгую загрузку онлайн-режима GTA V. По его словам, со дня релиза в этом плане ничего не изменилось — в его случае, GTA Online загружалась более 6 минут.
Не имея доступа к исходному коду, разработчик всё же выяснил, что проблема заключалась в плохой оптимизации проекта.
Так, например, бутылочным горлышком для скорости загрузки выступало использование лишь одного потока процессора при запуске онлайн-режима. Также GTA изо всех сил пытается разобраться с парсингом JSON-файла весом 10 МБ. Из-за слабости самого парсера, после синтаксического анализа выполняется медленная процедура дедупликации элементов.
Как запустить «ускорение» у себя?
- Установить Git.
- Клонировать проект с помощью команды
git clone --recurse-submodules https://github.com/tostercx/GTAO_Booster_PoC.
- Собрать проект с помощью Microsoft Visual C++.
- Внедрить DLL с помощью вашего любимого инжектора пока игра запускается.
Источник: nee.lv