Microsoft научила Windows 10 запускать Linux-приложения с графическим интерфейсом

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Часть пользователей Windows 10 получили доступ к приложениям Linux с графическим интерфейсом (Linux GUI). С сегодняшнего дня превью-версию новой функции могут попробовать участники программы Windows Insider.

Новая возможность — это часть подсистемы Windows для Linux. По словам представителей Microsoft, подобное стало реальным благодаря полному внедрению Linux-ядра в Windows 10 в прошлом году.

Отметим, что запуск Linux GUI приложений из-под системы Microsoft был реален и раньше. Но для этого было нужно запускать сторонний X-сервер.

При этом официальная поддержка, добавленная разработчиками редмендской компании, гарантирует плавность работы приложений. В отличие от прежних «костылей».

Как мне попробовать нововведение на своём компьютере?

Скачать самую свежую версию Windows Insider build 21364 из Dev Channel. Установить операционную систему. Установить WSL, запустив команду wsl --install

Подробнее о нововведении и установке WSLg можно прочитать на GitHub-странице проекта.

Источник: Блог Microsoft