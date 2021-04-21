Microsoft научила Windows 10 запускать Linux-приложения с графическим интерфейсом

Microsoft научила Windows 10 запускать Linux-приложения с графическим интерфейсом

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Попробовать нововведение можно уже сейчас в свежей тестовой сборке ОС.

Часть пользователей Windows 10 получили доступ к приложениям Linux с графическим интерфейсом (Linux GUI). С сегодняшнего дня превью-версию новой функции могут попробовать участники программы Windows Insider.

Новая возможность — это часть подсистемы Windows для Linux. По словам представителей Microsoft, подобное стало реальным благодаря полному внедрению Linux-ядра в Windows 10 в прошлом году.

Отметим, что запуск Linux GUI приложений из-под системы Microsoft был реален и раньше. Но для этого было нужно запускать сторонний X-сервер.

При этом официальная поддержка, добавленная разработчиками редмендской компании, гарантирует плавность работы приложений. В отличие от прежних «костылей».

Как мне попробовать нововведение на своём компьютере?

  1. Скачать самую свежую версию Windows Insider build 21364 из Dev Channel.
  2. Установить операционную систему.
  3. Установить WSL, запустив команду wsl --install

Подробнее о нововведении и установке WSLg можно прочитать на GitHub-странице проекта.

Источник: Блог Microsoft

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