Microsoft выпустила linux-дистрибутив CBL-Mariner. Стабильная сборка и документация лежат в открытом доступе

Что случилось
Компания Microsoft выпустила первую стабильную сборку Linux-дистрибутива CBL-Mariner, который разработала сама.
CBL-Mariner 1.0 (Common Base Linux) — базовая платформа для развертывания linux-окружения в онлайн-сервисах. Microsoft использует его в облачном сервисе Azure.
Документацию и все файлы CBL-Mariner 1.0 Microsoft выложила в свободный доступ на GitHub.
Что входит в дистрибутив
Дистрибутив CBL-Mariner — это не готовый образ. Его придётся собирать самостоятельно.
CBL-Mariner 1.0 – это набор RPM-пакетов, которые служат основной для образа. Пользователь может сам выбирать, какие пакеты он включит в свой образ. Всего на сайте Microsoft размещено 3000 доступных пакетов.
При этом есть основной набор пакетов — это нужно для упрощения разработки апдейтов.
Можно установить инсталлятором
Для упрощения установки в CBL-Mariner есть инсталлятор с графическим режимом.
Microsoft много внимания уделила безопасности
В системе можно фильтровать системные вызовы с помощью seccomp, шифровать разделы диска и проверять подлинность пакетов по цифровой подписи. Ещё по умолчанию активна защита от переполнения стека и уязвимости форматной строки.
Где пощупать
Источник: CNews