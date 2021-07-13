Microsoft выпустила linux-дистрибутив CBL-Mariner. Стабильная сборка и документация лежат в открытом доступе

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Что случилось

Компания Microsoft выпустила первую стабильную сборку Linux-дистрибутива CBL-Mariner, который разработала сама.

CBL-Mariner 1.0 (Common Base Linux) — базовая платформа для развертывания linux-окружения в онлайн-сервисах. Microsoft использует его в облачном сервисе Azure.

Документацию и все файлы CBL-Mariner 1.0 Microsoft выложила в свободный доступ на GitHub.

Что входит в дистрибутив

Дистрибутив CBL-Mariner — это не готовый образ. Его придётся собирать самостоятельно.

CBL-Mariner 1.0 – это набор RPM-пакетов, которые служат основной для образа. Пользователь может сам выбирать, какие пакеты он включит в свой образ. Всего на сайте Microsoft размещено 3000 доступных пакетов.

При этом есть основной набор пакетов — это нужно для упрощения разработки апдейтов.

Можно установить инсталлятором

Для упрощения установки в CBL-Mariner есть инсталлятор с графическим режимом.

Microsoft много внимания уделила безопасности

В системе можно фильтровать системные вызовы с помощью seccomp, шифровать разделы диска и проверять подлинность пакетов по цифровой подписи. Ещё по умолчанию активна защита от переполнения стека и уязвимости форматной строки.

Где пощупать

CBL-Mariner на GitHub →

Источник: CNews